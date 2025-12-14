Ово је терориста који је пуцао на плажи у Сиднеју (ФОТО)

Извор:
Телеграф
14.12.2025
14:07
Један од нападача у терористичком нападу који се догодио током прославе Хануке на плажи Бонди у Сиднеју, идентификован је као 24-годишњи Авганистанац Навид Акрам.
Акрам, како је саопштено, живи на југозападу града, а његова кућа у предграђу Бонириг током ноћи је претресена од стране полиције.
🚨🇦🇺 BREAKING: Identity of #Bondi Beach Attacker Revealed— Schlangenjäger (@Shadowfox_11) December 14, 2025
The attacker has been identified as Naveed Akram, an Afghan national (Refugee).
This heinous act has caused over 13 deaths and left more than 50 injured.#bondibeach pic.twitter.com/qRFHKdPy1z
Најмање 12 људи је убијено, а око 30, међу којима су дијете и два полицајца, је повријеђено у масовној пуцњави која се догодила прве вечери Хануке, осамог дана јеврејског фестивала који прославља снагу вере.
Свијет
Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе
Један од нападача убијен је на лицу мјеста, док је други повријеђен и ухапшен у критичном стању, навела је НСW полиција.
За сада није познато да ли је Навид Акрам убијени или преживјели нападач, преноси Телеграф.
Из полиције је саопштено да је један од нападача одраније познат полицији, али да још немају довољно сазнања о њему.
