Logo
Large banner

Ово је терориста који је пуцао на плажи у Сиднеју (ФОТО)

Извор:

Телеграф

14.12.2025

14:07

Коментари:

2
Ово је терориста који је пуцао на плажи у Сиднеју (ФОТО)
Фото: Tanjug/AP/Mark Baker

Један од нападача у терористичком нападу који се догодио током прославе Хануке на плажи Бонди у Сиднеју, идентификован је као 24-годишњи Авганистанац Навид Акрам.

Акрам, како је саопштено, живи на југозападу града, а његова кућа у предграђу Бонириг током ноћи је претресена од стране полиције.

Најмање 12 људи је убијено, а око 30, међу којима су дијете и два полицајца, је повријеђено у масовној пуцњави која се догодила прве вечери Хануке, осамог дана јеврејског фестивала који прославља снагу вере.

Аустралија пуцњава

Свијет

Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

Један од нападача убијен је на лицу мјеста, док је други повријеђен и ухапшен у критичном стању, навела је НСW полиција.

За сада није познато да ли је Навид Акрам убијени или преживјели нападач, преноси Телеграф.

Из полиције је саопштено да је један од нападача одраније познат полицији, али да још немају довољно сазнања о њему.

Подијели:

Тагови:

Sidnej

pucnjava

Терористички напад

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

Свијет

Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

5 ч

1
Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Свијет

Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

3 ч

0
Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве

Свијет

Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве

8 ч

0
Пуца план ЕУ о руској имовини за Украјину: Италија окренула леђа Бриселу?

Свијет

Пуца план ЕУ о руској имовини за Украјину: Италија окренула леђа Бриселу?

1 д

0

Више из рубрике

Европа ће до 2030. престати да постоји као глобални политички субјекат

Свијет

Европа ће до 2030. престати да постоји као глобални политички субјекат

3 ч

0
Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

Свијет

Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

3 ч

0
Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

Свијет

Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

3 ч

0
Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Свијет

Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

ФИФА објавила важну вијест

16

25

Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

16

16

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

16

14

Од јануара нови порез стиже на наплату

16

05

Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner