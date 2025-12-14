Мали Кристијан треба нашу помоћ!

Logo
Фото: АТВ

Кристијан Косић (9) из Лакташа води борбу које ниједно дијете не би смјело водити — операција тумора на мозгу која тек треба да буде урађена.

Његова шанса за живот и дјетињство без бола зависи од операције која слиједи и наставка лијечења у иностранству. Једна породица не може сама да финансира и изнесе ову борбу.

Свако давање је корак ближе животу. Свако дијељење је порука: „Ниси сам Кики…“.

Не дозволимо да дјетињство стане!

📌 Рачуни за донације:

Косић Александар (отац) – 5672 5350 0012 5787

Косић Смиљана (мајка) – 5620 9981 7027 0821.

Уз тебе смо Кики, ниси сам!

