Мали Кристијан треба нашу помоћ!

Извор:
АТВ
14.12.2025
21:15
Коментари:0
Кристијан Косић (9) из Лакташа води борбу које ниједно дијете не би смјело водити — операција тумора на мозгу која тек треба да буде урађена.
Његова шанса за живот и дјетињство без бола зависи од операције која слиједи и наставка лијечења у иностранству. Једна породица не може сама да финансира и изнесе ову борбу.
Свако давање је корак ближе животу. Свако дијељење је порука: „Ниси сам Кики…“.
Не дозволимо да дјетињство стане!
📌 Рачуни за донације:
Косић Александар (отац) – 5672 5350 0012 5787
Косић Смиљана (мајка) – 5620 9981 7027 0821.
Уз тебе смо Кики, ниси сам!
