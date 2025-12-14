Logo
Large banner

МУП Српске покренуо кампању: Заштитимо дјецу од посљедица пиротехничких средстава

Извор:

АТВ

14.12.2025

12:08

Коментари:

0
МУП Српске покренуо кампању: Заштитимо дјецу од посљедица пиротехничких средстава
Фото: Facebook/@MUP RS/screenshot

Министарство унутрашњих послова Републике Српске реализује превентивну кампању "Славимо одговорно" чији је циљ подићи свијест грађана о опасностима употребе пиротехничких средстава и незаконите употребе оружја.

Посебан акценат је на празничним данима који су пред нама, када је ова појава нарочито изражена.

''Игре са петардама нису безазлене, а посебно су опасне за дјецу која не знају правилно руковати са истима. О посљедицама те игре говори и малољетник, који је као 11-годишњак приликом паљења пиротехничког средства остао без три прста'', наводи се у саопштењу МУП-а Српске.

Полицијски службеници ће до краја школске године у оквиру кампање "Славимо одговорно" организовати предавања за ученике основних и средњих школа са циљем упознавања и упозоравања на посљедице руковања пиротехничким средствима.

У оквиру кампање, са надлежним инспекцијским органима извршиће се контрола објеката који су овлаштени за промет пиротехнике и исти ће бити упозорени да се промет истог може одвијати само у складу са законским прописима.

Подсјећају из МУП-а, пиротехнички производи за забаву 1. и 2. разреда могу се продавати у малопродајним објектима оружја и муниције или продајним објектима пиротехничких производа. Пиротехнички производи за забаву 1. разреда могу се продавати током цијеле године физичким лицима и лицима старијим од 12. година без посебног одобрења за набавку.

petarda

Друштво

Позив грађанима на опрез: Малољетници убацују петарде у станове и на балконе

Пиротехнички производи за забаву 2. разреда могу продавати у малопродаји само лицима старијим од 18 година и то од 15. новембра текуће године до 30. јануара наредне године.

Употреба пиротехничких средстава на јавном мјесту кажњива је законом:

Чланом 14. Закона о јавном реду и миру Републике Српске, прописано је да ће се ко пали пиротехничка или експлозивна средства на мјесту и на начин којим изазива узнемиреност грађана, казнити новчаном казном и то: физичко лице од 300 до 900 КМ, привредно друштво или друго правно лице од 2.000 до 6.000 КМ, а одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу од 400 до 1.000 КМ.

Уколико је малољетник нарушио јавни ред и мир употребом пиротехничких средстава на начин да је на јавном мјесту изазвао узнемирење грађана, а прекршај је узрокован пропуштањем старања, његовим родитељима или старатељима изриче се новчана казна у висини од 400 до 1.200 КМ.

''Употреба пиротехничких средстава и незаконита употреба оружја може бити јако опасна. Славимо одговорно'', поручују из МУП-а.

Подијели:

Тагови:

kampanja

MUP Srpske

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јесу ли дјеца упозната са опасностима коришћења пиротехничких средстава?

Друштво

Јесу ли дјеца упозната са опасностима коришћења пиротехничких средстава?

2 д

0
Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Друштво

Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

1 мј

0
Дјеца бацала петарде на ватрогасце који су дошли да гасе пожар у згради!

Свијет

Дјеца бацала петарде на ватрогасце који су дошли да гасе пожар у згради!

1 мј

0
Хаос у Букурешту након што је одбијена кандидатура Калина Ђорђескуа: Летјеле каменице, петарде, флаше

Свијет

Хаос у Букурешту након што је одбијена кандидатура Калина Ђорђескуа: Летјеле каменице, петарде, флаше

9 мј

0

Више из рубрике

Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића и честитају Светог Николу''

Друштво

Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића и честитају Светог Николу''

5 ч

0
Сутра исплата 52 милиона за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања

Друштво

Сутра исплата 52 милиона за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања

6 ч

0
Ево када је планирано повећање плата буџетским корисницима у 2026.

Друштво

Ево када је планирано повећање плата буџетским корисницима у 2026.

6 ч

0
Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

Друштво

Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

ФИФА објавила важну вијест

16

25

Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

16

16

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

16

14

Од јануара нови порез стиже на наплату

16

05

Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner