МУП Српске покренуо кампању: Заштитимо дјецу од посљедица пиротехничких средстава

Извор:
АТВ
14.12.2025
12:08
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске реализује превентивну кампању "Славимо одговорно" чији је циљ подићи свијест грађана о опасностима употребе пиротехничких средстава и незаконите употребе оружја.
Посебан акценат је на празничним данима који су пред нама, када је ова појава нарочито изражена.
''Игре са петардама нису безазлене, а посебно су опасне за дјецу која не знају правилно руковати са истима. О посљедицама те игре говори и малољетник, који је као 11-годишњак приликом паљења пиротехничког средства остао без три прста'', наводи се у саопштењу МУП-а Српске.
Полицијски службеници ће до краја школске године у оквиру кампање "Славимо одговорно" организовати предавања за ученике основних и средњих школа са циљем упознавања и упозоравања на посљедице руковања пиротехничким средствима.
У оквиру кампање, са надлежним инспекцијским органима извршиће се контрола објеката који су овлаштени за промет пиротехнике и исти ће бити упозорени да се промет истог може одвијати само у складу са законским прописима.
Подсјећају из МУП-а, пиротехнички производи за забаву 1. и 2. разреда могу се продавати у малопродајним објектима оружја и муниције или продајним објектима пиротехничких производа. Пиротехнички производи за забаву 1. разреда могу се продавати током цијеле године физичким лицима и лицима старијим од 12. година без посебног одобрења за набавку.
Друштво
Позив грађанима на опрез: Малољетници убацују петарде у станове и на балконе
Пиротехнички производи за забаву 2. разреда могу продавати у малопродаји само лицима старијим од 18 година и то од 15. новембра текуће године до 30. јануара наредне године.
Употреба пиротехничких средстава на јавном мјесту кажњива је законом:
Чланом 14. Закона о јавном реду и миру Републике Српске, прописано је да ће се ко пали пиротехничка или експлозивна средства на мјесту и на начин којим изазива узнемиреност грађана, казнити новчаном казном и то: физичко лице од 300 до 900 КМ, привредно друштво или друго правно лице од 2.000 до 6.000 КМ, а одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу од 400 до 1.000 КМ.
Уколико је малољетник нарушио јавни ред и мир употребом пиротехничких средстава на начин да је на јавном мјесту изазвао узнемирење грађана, а прекршај је узрокован пропуштањем старања, његовим родитељима или старатељима изриче се новчана казна у висини од 400 до 1.200 КМ.
''Употреба пиротехничких средстава и незаконита употреба оружја може бити јако опасна. Славимо одговорно'', поручују из МУП-а.
Друштво
2 д0
Друштво
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
9 мј0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму