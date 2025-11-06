Дјеца бацала петарде на ватрогасце који су дошли да гасе пожар у згради!

Извор:
Телеграф
06.11.2025
09:16
Дјечак стар 14 година ухапшен је синоћ код Ливерпула због сумње да је пиротехничким средствима извршио напад на полицајце и ватрогасце који су дошли да гасе пожар у једном стамбеном објекту.
Језиве сцене одиграле су се у среду током Ноћи ватри (Бонфире Нигхт) у Ливерпулу, када су на ватрогасне екипе, које су интервенисале због пожара у стамбеној згради, бачене петарде и ватромети.
И полицијске и ватрогасне екипе биле су мете напада док су гасиле пожар на балкону солитера у Хајтону, граду око десет километара источно од Ливерпула.
Полиција је саопштила да су ухапсили четрнаестогодишњег дјечака под сумњом да је изазвао пожар с намером да угрози живот, након што су службе хитне помоћи позване због пожара у једној згради у Хајтону.
Ватрогасци су успјели да угасе пожар на трећем спрату зграде, али су ватромети такође испаљивани ка њиховој и полицијској екипи, при чему је једна полицајка задобила повреду ноге.
"Нећемо толерисати овакав срамотан облик понашања, нарочито када су припадници служби хитне помоћи мета напада на овај начин. Само пуком срећом нико није озбиљно повређен. Полицајци су брзо стигли на мјесто догађаја и разговарали с више малољетника и њиховим родитељима како би их упозорили на њихово понашање. Један малољетник је ухапшен и биће испитан", навели су у саопштењу
Шокантни видео-снимци приказују како млади нападају полицију и ватрогасце петардама док се они боре с пожаром у згради.
(телеграф)
