Logo
Large banner

Грађани улазе у још једну неизвјесну ноћ: Дрина расте, а град без воде

06.01.2026

20:36

Коментари:

0
Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Цијели град Горажде од синоћ је без воде након што је због пораста водостаја ријеке Дрине дошло до плављења пумпи у Фабрици воде у Витковићима.

Регуларно водоснабдијевање биће успостављено тек ујутро, закључено је на ванредној сједници Градског и Кантоналног штаба Цивилне заштите Босанскоподрињског кантона.

На сједници су размотрени стање на терену и заједнички правци дјеловања надлежних служби. Кантонални и Градски штаб Цивилне заштите задужени су да ставе све ресурсе у функцију што бржег обнављања Фабрике воде. Истовремено, службе прате стање у приобаљу ријеке Дрине и ангажују потребна материјално-техничка средства.

badnjak bl

Друштво

Шта симболизује бадњак?

Грађани Горажда улазе у још једну неизвјесну ноћ, јер водостај ријеке Дрине наставља да расте. У 17:00 часова водостај Дрине износио је 261 cm, Праче 138 cm, а Колине 135 cm. Надлежне службе апелују на опрез и најављују да ће редовно информисати јавност о стању и могућим мјерама.

Подијели:

Тагови:

Поплаве

Goražde

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта симболизује бадњак?

Друштво

Шта симболизује бадњак?

2 ч

0
Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству

Република Српска

Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству

2 ч

8
Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

Свијет

Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

2 ч

0
Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

3 ч

0

Више из рубрике

Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

БиХ

Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

3 ч

0
Криштова, Чавара и Човић честитали Божић

БиХ

Криштова, Чавара и Човић честитали Божић

5 ч

0
Овај град је данас најзагађенији

БиХ

Овај град је данас најзагађенији

10 ч

0
Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

БиХ

Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

Роскосмос на Бадњи дан објавио фотографију свемирске јелке

22

00

За Божић неизоставна на свакој трпези: Како се прави цицвара по рецепту наших бака

21

45

Не занемарујте ова упозорења: Ове промјене на кожи указују на проблем са јетром

21

30

Детаљан годишњи хороскоп за Шкорпију

21

24

За ово је потребно пола минута, а може да вам спаси живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner