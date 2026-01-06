Грађани улазе у још једну неизвјесну ноћ: Дрина расте, а град без воде

06.01.2026
20:36

Цијели град Горажде од синоћ је без воде након што је због пораста водостаја ријеке Дрине дошло до плављења пумпи у Фабрици воде у Витковићима.
Регуларно водоснабдијевање биће успостављено тек ујутро, закључено је на ванредној сједници Градског и Кантоналног штаба Цивилне заштите Босанскоподрињског кантона.
На сједници су размотрени стање на терену и заједнички правци дјеловања надлежних служби. Кантонални и Градски штаб Цивилне заштите задужени су да ставе све ресурсе у функцију што бржег обнављања Фабрике воде. Истовремено, службе прате стање у приобаљу ријеке Дрине и ангажују потребна материјално-техничка средства.
Грађани Горажда улазе у још једну неизвјесну ноћ, јер водостај ријеке Дрине наставља да расте. У 17:00 часова водостај Дрине износио је 261 cm, Праче 138 cm, а Колине 135 cm. Надлежне службе апелују на опрез и најављују да ће редовно информисати јавност о стању и могућим мјерама.
