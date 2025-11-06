Logo

На Филипинима најмање 140 људи страдало: Проглашено стање националне катастрофе

06.11.2025

08:16

Фото: Друштвена мрежа X/Weather Monitor

Филипински предсједник Фердинанд Маркос Млађи прогласио је стање националне катастрофе због тајфуна Калмаеги у коме је погинуло најмање 140 људи а још 127 се води као нестало, и у очекивању предстојећег тајфуна, јавили су локални медији.

Најтеже је погођена централна провинција Себу, гдје су поплавне воде угрозиле градове и насеља, односећи аутомобиле, бараке уз ријеку, па чак и огромне транспортне контејнере.

Национални савјет за смањење ризика од катастрофа и управљање њима је саопштио да је посљедицама тајфуна Калмаеги, кога на локалном нивоу зову тајфун Тино, погођено више од 500.000 породица или више од 1,9 милиона Филипинаца, преноси Синхуа.

Калмаеги, 20. олуја која је ове године погодила земљу, додатно се појачала док је прелазила Јужно кинеско море и приближава се Вијетнаму, гдје се очекује да ће стићи у петак.

Филипини се спремају за још једну олују, која би могла да се развије у супер тајфун и да погоди земљу током викенда.

