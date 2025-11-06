На Филипинима најмање 140 људи страдало: Проглашено стање националне катастрофе

Извор:
Агенције
06.11.2025
08:16
Коментари:0
Филипински предсједник Фердинанд Маркос Млађи прогласио је стање националне катастрофе због тајфуна Калмаеги у коме је погинуло најмање 140 људи а још 127 се води као нестало, и у очекивању предстојећег тајфуна, јавили су локални медији.
Најтеже је погођена централна провинција Себу, гдје су поплавне воде угрозиле градове и насеља, односећи аутомобиле, бараке уз ријеку, па чак и огромне транспортне контејнере.
Свијет
Вода је прогутала куће и улице, најмање 114 мртвих у поплавама на Филипинима
Национални савјет за смањење ризика од катастрофа и управљање њима је саопштио да је посљедицама тајфуна Калмаеги, кога на локалном нивоу зову тајфун Тино, погођено више од 500.000 породица или више од 1,9 милиона Филипинаца, преноси Синхуа.
Свијет
Тајфун хара Филипинима, најмање 66 мртвих, стотине хиљада евакуисано
Калмаеги, 20. олуја која је ове године погодила земљу, додатно се појачала док је прелазила Јужно кинеско море и приближава се Вијетнаму, гдје се очекује да ће стићи у петак.
Филипини се спремају за још једну олују, која би могла да се развије у супер тајфун и да погоди земљу током викенда.
Свијет
59 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
01
08
50
08
47
08
44
08
38
Тренутно на програму