Стиже катастрофа: Наређена евакуација више десетина хиљада људи

Извор:
Агенције
03.11.2025
12:20
Коментари:0
Званичници на истоку Филипина наредили су данас десетинама хиљада људи да се евакуишу и забранили рибарским бродовима да излазе на море због доласка тајфуна Калмаеги са Пацифика.
Филипинске власти су упозориле становништво на бујичне кише и потенцијално смртоносне таласе висине преко три метра, преноси АП.
🌀 Typhoon Kalmaegi (“Tino”) intensifies over the Philippine Sea 🇵🇭— Windy.com (@Windycom) November 3, 2025
Now packing winds of 150–165 km/h, it’s set to make landfall tonight (≈23:00 PHT) across the central Philippines.
⚠️ Hazards: torrential rain (up to 400 mm), destructive winds, storm surge & waves up to 9 m.… pic.twitter.com/W7YHVdZpdr
Тајфун Калмаеги је посљедњи пут примјећен на око 235 километара источно од града Гуиуан у провинцији Источни Самар, са сталним вјетровима до 120 километара на сат и ударима до 150 километара на сат.
Очекује се да ће се олуја током наредне ноћи кретати ка западу и да ће погодити централне острвске провинције.
Typhoon Tino is fast approaching landfall over Leyte island in the Philippines where winds are forecast to reach 155 km/h 🌀 #TinoPH #Kalmaegi pic.twitter.com/d5MTctThi3— Zoom Earth (@zoom_earth) November 3, 2025
Више од 70.000 људи у приобалним градовима Гиуан, Мерцедес и Салседо добило је наређење да се преселе у центре за евакуацију или бетонске куће и зграде сертификоване као довољно чврсте да издрже удар тајфуна.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
10
13
10
13
06
Тренутно на програму