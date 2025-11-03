Logo

Стиже катастрофа: Наређена евакуација више десетина хиљада људи

Извор:

Агенције

03.11.2025

12:20

Коментари:

0
Званичници на истоку Филипина наредили су данас десетинама хиљада људи да се евакуишу и забранили рибарским бродовима да излазе на море због доласка тајфуна Калмаеги са Пацифика.

Филипинске власти су упозориле становништво на бујичне кише и потенцијално смртоносне таласе висине преко три метра, преноси АП.

Тајфун Калмаеги је посљедњи пут примјећен на око 235 километара источно од града Гуиуан у провинцији Источни Самар, са сталним вјетровима до 120 километара на сат и ударима до 150 километара на сат.

Очекује се да ће се олуја током наредне ноћи кретати ка западу и да ће погодити централне острвске провинције.

Више од 70.000 људи у приобалним градовима Гиуан, Мерцедес и Салседо добило је наређење да се преселе у центре за евакуацију или бетонске куће и зграде сертификоване као довољно чврсте да издрже удар тајфуна.

Filipini

tajfun

