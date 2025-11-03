Британац оптужен за покушај убиства: Напад ножем у возу неће бити третиран као тероризам

03.11.2025
Британска полиција оптужила је 32-годишњег мушкарца за покушај убиства у вези са масовним нападом ножем у возу у којем је повријеђено 11 људи, и саопштила је да је исти мушкарац покушао да убије још једну особу на станици лондонског метроа раније тог дана.
Британска транспортна полиција саопштила је да је Ентони Вилијамс оптужен по 10 тачака за покушај убиства, једној тачки за тешке тјелесне повреде и једној тачки за посједовање оштрог предмета у вези са нападом који се догодио у суботу.
Такође је оптужен за покушај убиства у одвојеном инциденту на станици Понтун Док у Лондону раније тог дана, а полиција је саопштила да истражитељи истражују друге могуће повезане злочине.
Полиција је саопштила да се напади ножем не третирају као тероризам.
Вилијамс, британски држављанин из града Питербороа у источној Енглеској, требало би да се појави на суду касније у понедјељак.
Напад ножем који је трајао неколико минута изазвао је страх и панику међу путницима у возу који је путовао од Донкастера, у сјеверној Енглеској, за Лондон у суботу увече. Воз је био на пола пута и управо је кренуо са станице Питерборо када је полиција почела да прима позиве о нападима ножем у возу.
Путници су описали сцене панике док су окрвављени путници трчали кроз воз покушавајући да побјегну од нападача. Најтеже повријеђена жртва био је члан жељезничког особља који је покушао да заустави нападача. Полиција је његове поступке описала као ''ништа мање од херојских“.
Хосписиран је и налази се у критичном, али стабилном стању.
Вилијамс је ухапшен када је воз направио хитну станицу у граду Хантингдон у источној Енглеској. Полиција је саопштила да је ухапшен у року од осам минута од пријема првих хитних позива.
Власти су саопштиле да је напад био изолован инцидент, али су појачале мјере безбједности на жељезници, а наоружане полицијске патроле су распоређене на главним станицама у понедјељак, преноси Кликс.
