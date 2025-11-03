Пољска се диже против Њемачке: Опозиција креће са тешким оптужбама

Извор:
Двије године прије парламентарних избора у Пољској, два главна ривала започела су припреме за предизборну кампању, пише Дојче Веле.
Либерално-конзервативна владајућа странка Грађанска платформа (ПО) премијера Доналда Туска и највећа опозициона странка, десничарска конзервативна Право и правда (ПиС) коју предводи Јарослав Качињски учествоваће на сљедећим парламентарним изборима.
На програмској конференцији у Катовицама, Качињски је прогласио Европску унију (ЕУ), као и Њемачку и Француску, највећим пријетњама суверенитету Пољске.
"Нијемци желе да нам одузму земљу", рекао је Качињски овог викенда на отварању дводневног састанка. Оптужио је Французе за саучесништво. Европска бирократија, рекао је, чак и "гори" за то.
Према Качињском, Пољаци морају да бирају између двије будуће опције. Једна, коју промовишу Брисел и Берлин, довела би до стварања "хегемонистичке државе", тврдио је.
"Све што је почело послије Другог свјетског рата требало би да се заврши великом њемачком побједом у облику новог царства", рекао је. Ови планови, тврдио је, имали су за циљ да осигурају да "све државе ЕУ, осим Њемачке и Француске, или престану да постоје или изгубе свој суверенитет".
Pax Америцана са Трампом као спасиоцем
Контрапројекат је настао са америчким предсједником САД Доналдом Трампом и назива се "оружана демократија". Свака земља, како се каже, мора да потроши најмање пет процената свог бруто домаћег производа на одбрану. Овај концепт је нова варијанта Pax Америцана.
"Они (Американци) су понекад строги, али не желе да нам одузму државу", објаснио је Качињски. Он сам, каже, не жели да ликвидира ЕУ, већ да је реформише како би омогућио повратак државном суверенитету.
Туск је критиковао Качињског, називајући све то "дједовским глупостима".
"Свакако нећу дозволити никоме да супротстави Пољску Европи. Наше мјесто је у Европи", рекао је Туск.
Његова Грађанска платформа ујединила се са мањим странкама Nowoczesna (Модерна) и Inicjatywa Полска (Иницијатива Пољска). Обе групе су раније формирале коалицију са ПО, али су до сада задржале своју независност. Нова странка се зове Грађанска коалиција (КО).
Туск је описао сукоб са ПиС-ом као "битку између добра и зла".
"Добри људи су непобједиви када су уједињени", рекао је премијер. Добро, према његовим ријечима, побјеђује зло када је јако. Када су добри људи уједињени, могу постићи велике ствари. Шеф владе оптужио је ПиС за корупцију и ауторитаризам. Слобода је у питању. Туск влада Пољском са коалицијом лијевог центра од децембра 2023.
Лист "Речпосполита" пише да је спајање са две мање странке које организује Туск само први корак у ширем плану задржавања власти. Премијер планира да креира изборну листу са коалиционим партнерима Полска2050 и Сељачком странком (ПСЛ) како би побољшао шансе проевропских снага за успјех.
У сукобу два политичка табора, антинемачки тонови су увек били саставни дио програма ПиС-а. На почетку овог законодавног мандата, Качињски је у парламенту назвао Туска "немачким агентом".
Lider poljske opozicije: Nemci žele da nam oduzmu zemlju
Туск
ЕПА-ЕФЕ/РАФАЛ ГУЗ
Оптужио је Немачку да жели да успостави "Четврти рајх" како би поробила Пољску. Политички посматрачи приписују повећану антинемачку реторику конкуренцији крајње десничарских партија.
"Качињски је изгубио свој монопол на десној страни политичког спектра", каже Аркадијуш Грушински из Газете Виборче.
Расте подршка радикалнијим групама: националистичко-либертаријанској Конфедерацији слободе и независности (Конфедерацја Wolnosc и Ниеподлеглосц) Славомира Менцена и десничарској радикалној и антисемитској Конфедерацији пољске круне (Конфедерацја Korony Полскиеј), која сумња да су у Аушвицу биле гасне коморе.
"Качињски се све више радикализује како расте подршка десници, али он од тога нема користи", објашњава Богуслав Хработа у Рзецзпосполита.
Качињски је описао Тускову владу као"катастрофу за Пољску". Током дводневне дебате о програму ПиС-а у Катовицама, предложен је низ социјалних давања, укључујући основну плату и субвенцију за становање у вриједности од 100.000 злота (око 23.000 евра) након рођења трећег детета. На крају, Качињски је позвао на одбрану хришћанске цивилизације.
У најновијој анкети од прошлог петка, КО води са 28,4 одсто, испред ПиС-а са 23,6 одсто. Менценову конфедерацију подржава 10,9 одсто испитаника, док Браунова конфедерација добија 9,4 одсто. Све остале странке остају испод цензуса од пет одсто.
Да ли ће концепт широке коалиције са једном изборном листом успјети, остаје да се види, пише лист Рзецзпосполита. Десничарски националистички табор има снажног савезника у председнику Каролу Навроцком, који је познат као присталица коалиције између ПиС-а и Менценове конфедерације.
У недавном интервјуу са новинарима у Бриселу, Туск је изразио спремност да се клади да ће његова странка побиједити на изборима 2027. године. Међутим, упозорио је да улог не би требало да буде превисок.
Политиколог Антони Дудек, један од најбољих стручњака за пољску политичку сцену, каже: "Грађанска коалиција ће изгубити власт 2027. године. Прихватићу опкладу и предложићу 100 злота (отприлике 25 евра) као одговарајући износ", рекао је политиколог на онлајн платформи ОНЕТ.
