Logo

Трамп: Смањити количину нуклеарног оружја

Извор:

СРНА

03.11.2025

09:28

Коментари:

0
Трамп: Смањити количину нуклеарног оружја
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да би волио да види смањење арсенала нуклеарног оружја на глобалном нивоу.

"Ми имамо више нуклеарног наоружања више од било које друге земље. Мислим да бисмо требали учинити нешто у вези са денуклеаризацијом", рекао је Трамп за Си-Би-Ес.

Трамп је нагласио да је о томе разговарао и са предсједником Русије Владимиром Путином и са предсједником Кине Си Ђинпингом, пренио је ТАСС. "Имамо довољно оружја да разнесемо свијет 150 пута. Русија има доста нуклеарног оружја, а Кина ће такође имати много тога. Засад мају нешто", додао је Трамп, преноси Срна.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сусрет Путина и Сија у Кини

Свијет

Трамп о Путину и Сију: То су људи са којима се не треба играти

4 ч

0
Трамп: Мадурови дани на власти су одбројани

Свијет

Трамп: Мадурови дани на власти су одбројани

5 ч

0
Огласио се Трамп: Да ли САД шаље "томахавк" Украјини?

Свијет

Огласио се Трамп: Да ли САД шаље "томахавк" Украјини?

6 ч

0
Песков: Потребан рад на питању Украјине, а не на састанку Путина и Трампа

Свијет

Песков: Потребан рад на питању Украјине, а не на састанку Путина и Трампа

1 д

0

Више из рубрике

Коначни крај Твитера

Свијет

Коначни крај Твитера

4 ч

0
Сусрет Путина и Сија у Кини

Свијет

Трамп о Путину и Сију: То су људи са којима се не треба играти

4 ч

0
Трамп: Мадурови дани на власти су одбројани

Свијет

Трамп: Мадурови дани на власти су одбројани

5 ч

0
Џихадисти опкољавају главни град: Горива нема, школе затворене

Свијет

Џихадисти опкољавају главни град: Горива нема, школе затворене

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

13

15

Драшко Станивуковић са сарадницима опструише радове на Градском стадиону

13

10

Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

13

10

Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

13

06

Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner