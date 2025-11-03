Трамп: Смањити количину нуклеарног оружја

Извор:
СРНА
03.11.2025
09:28
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да би волио да види смањење арсенала нуклеарног оружја на глобалном нивоу.
"Ми имамо више нуклеарног наоружања више од било које друге земље. Мислим да бисмо требали учинити нешто у вези са денуклеаризацијом", рекао је Трамп за Си-Би-Ес.
Трамп је нагласио да је о томе разговарао и са предсједником Русије Владимиром Путином и са предсједником Кине Си Ђинпингом, пренио је ТАСС. "Имамо довољно оружја да разнесемо свијет 150 пута. Русија има доста нуклеарног оружја, а Кина ће такође имати много тога. Засад мају нешто", додао је Трамп, преноси Срна.
