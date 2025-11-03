Трамп: Мадурови дани на власти су одбројани

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп изразио је увјерење да су предсједнику Венецуеле Николасу Мадуру дани на власти одбројани.
"Рекао бих да јесу. Мислим да јесу", рекао је Трамп за медијски сервис Си-Би-Ес.
Међутим, Трамп је нагласио да не вјерује да ће САД ратовати против Венецуеле.
"Сумњам. Мислим да не, али они нас прилично лоше третирају, и то не само када се ради о дрогама", навео је Трамп. / instagram/screenshot
