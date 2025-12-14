Број жртава циклона у Шри Ланки достигао 643

Извор:
Танјуг
14.12.2025
08:10
Број жртава циклона Дитва, који је погодио Шри Ланку, достигао је 643, саопштио је Центар за управљање катастрофама.
Како се наводи, укупан број људи погођених циклоном порастао је на 2,2 милиона, а 1,7 милиона људи је тешко погођено, пренио је портал "Dailumirror.lk".
Генерални директор Центра Сампат Котувегода рекао је да је приближно 495.000 породица погођено циклоном и његовим посљедицама.
Као нестало се и даље води 211 људи, на основу извештаја добијених од Канцеларија за координацију округа.
Операције потраге и спасавања се настављају у подручјима погођеним клизиштима и другим подручјима погођеним катастрофама.
Котувегода је напоменуо да, иако су неки становници одбили да напусте погођена мјеста, влада нема планове да их присилно евакуише.
Како каже, одређени број расељених лица тренутно се налази код рођака, а не у формалним центрима за помоћ.
