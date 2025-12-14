Logo
Large banner

Број жртава циклона у Шри Ланки достигао 643

Извор:

Танјуг

14.12.2025

08:10

Коментари:

0
Број жртава циклона у Шри Ланки достигао 643
Фото: Танјуг/AP Photo/Sakchai Lalit

Број жртава циклона Дитва, који је погодио Шри Ланку, достигао је 643, саопштио је Центар за управљање катастрофама.

Како се наводи, укупан број људи погођених циклоном порастао је на 2,2 милиона, а 1,7 милиона људи је тешко погођено, пренио је портал "Dailumirror.lk".

Генерални директор Центра Сампат Котувегода рекао је да је приближно 495.000 породица погођено циклоном и његовим посљедицама.

Тајланд-поплаве

Свијет

У поплавама у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији 1.400 мртвих, акција спасавања у току

Као нестало се и даље води 211 људи, на основу извештаја добијених од Канцеларија за координацију округа.

Операције потраге и спасавања се настављају у подручјима погођеним клизиштима и другим подручјима погођеним катастрофама.

Поплава вода водостај

Свијет

Поплаве и клизишта однијели 56 живота

Котувегода је напоменуо да, иако су неки становници одбили да напусте погођена мјеста, влада нема планове да их присилно евакуише.

Како каже, одређени број расељених лица тренутно се налази код рођака, а не у формалним центрима за помоћ.

Подијели:

Тагови:

Šri Lanka

Поплаве

prirodna katastrofa

ciklon

žrtve

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поплаве у Америци, излила се ријека

Свијет

Наређена хитна евакуација: Поплаве руше мостове, породице заробљене на крововима кућа

2 д

0
Пријете поплаве: Десетине хиљада људи пред евакуацијом

Свијет

Пријете поплаве: Десетине хиљада људи пред евакуацијом

3 д

0
Смртоносне поплаве однијеле 950 живота

Свијет

Смртоносне поплаве однијеле 950 живота

6 д

0
Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

Свијет

Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

1 седм

0

Више из рубрике

Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

Свијет

Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

13 ч

0
Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

Свијет

Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

14 ч

4
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Услиједиће одмазда против "Исламске државе"

14 ч

0
Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

Свијет

Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића на ражњу и честитају Светог Николу''

11

20

Мушкарац изгорио у пожару: Полиција га пронашла у приземљу куће

11

12

Температуре у овом граду Грчке досежу до -28°C, а зову га ''грчки Сибир''

11

07

Некадашња чланица групе ''Моделс'' продаје фотографије на сајту за одрасле

10

58

Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner