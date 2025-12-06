Logo
Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

Извор:

Танјуг

06.12.2025

16:52

Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Метеоролошка служба Велике Британије саопштила је данас да је због прогнозираних јаких киша издато 36 упозорења на могуће поплаве у тој земљи.

Према временској прогнози, током викенда Велику Британију ће погодити влажно и вјетровито време, док су од сљедеће недеље могући "потенцијално проблематични временски услови", преноси Скај њуз.

За подручје Енглеске издато је 22 упозорења на поплаве, осам таквих упозорења издато је за Шкотску и шест за Велс.

У упозорењима се наводи да би падавине могле довести до локалних поплава и поремећаја у саобраћају. Наводи се да ће пљускови бити најдуготрајнији у јужном Велсу и на југозападу Енглеске.

Engleska

Поплаве

