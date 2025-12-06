Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

Извор:
Танјуг
06.12.2025
16:52
Коментари:0
Метеоролошка служба Велике Британије саопштила је данас да је због прогнозираних јаких киша издато 36 упозорења на могуће поплаве у тој земљи.
Према временској прогнози, током викенда Велику Британију ће погодити влажно и вјетровито време, док су од сљедеће недеље могући "потенцијално проблематични временски услови", преноси Скај њуз.
Хроника
Мрачна прошлост куће у Чачку у којој је син убио родитеље па себе
За подручје Енглеске издато је 22 упозорења на поплаве, осам таквих упозорења издато је за Шкотску и шест за Велс.
У упозорењима се наводи да би падавине могле довести до локалних поплава и поремећаја у саобраћају. Наводи се да ће пљускови бити најдуготрајнији у јужном Велсу и на југозападу Енглеске.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
40
18
36
18
05
17
58
17
56
Тренутно на програму