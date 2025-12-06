Мистерија у Александровцу: Душан нашао ''крушку'' од 3 килограма

Извор:
06.12.2025
Чудна и до сад невиђена воћка пронађена је недавно у Србији, тачно на путу ка Александровцу, а гдје је мјештанин Душан Васиљевић сасвим случајно наишао на џиновски плод који личи на крушку, али је много тежи од ње.
Како не би мислили да измишља или да је ово умислио, Душан је брже-боље фотографисао свој несвакидашњи "улов", а који сада и други људи гледају у невјерици и питају се о каквој се то воћки ради.
"Наш суграђанин Душан Васиљевић на путу ка Александровцу нашао је нешто заиста необично, џиновски плод који на први поглед личи на крушку, али својим изгледом и тежином изазива велику недоумицу. Плод тежак готово 3 килограма далеко премашује димензије обичних крушака, па смо зато у дилеми да ли је ријеч о заиста изузетној крушки, неком хибриду, или потпуно другој врсти воћа?", упитала је РТВ Куршумлија на својој Фејсбук страници.
"Занимљиво је да нико из Душановог домаћинства није имао храбрости да га проба, што ову причу чини још мистериознијом. Душан нам је поклонио ову посебну воћку, на чему од срца захваљујемо. Планирамо да овај необичан плод расјечемо уживо и увјеримо се шта се заправо крије испод коре, како изгледа, каквог је укуса и да ли је заиста ријеч о крушки гиганту који би могао да конкурише и за Гинисову књигу рекорда", написала је Радио телевизија Куршумлија која је и пренијела ову занимљиву причу из Србије.
