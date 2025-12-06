Logo
Large banner

Мистерија у Александровцу: Душан нашао ''крушку'' од 3 килограма

Извор:

Агенције

06.12.2025

16:43

Коментари:

0
Душан Васиљевић
Фото: Фејсбук

Чудна и до сад невиђена воћка пронађена је недавно у Србији, тачно на путу ка Александровцу, а гдје је мјештанин Душан Васиљевић сасвим случајно наишао на џиновски плод који личи на крушку, али је много тежи од ње.

Како не би мислили да измишља или да је ово умислио, Душан је брже-боље фотографисао свој несвакидашњи "улов", а који сада и други људи гледају у невјерици и питају се о каквој се то воћки ради.

Јосип Оршуш

Регион

Ухваћен осумњичени за убиство труднице у Хрватској

"Наш суграђанин Душан Васиљевић на путу ка Александровцу нашао је нешто заиста необично, џиновски плод који на први поглед личи на крушку, али својим изгледом и тежином изазива велику недоумицу. Плод тежак готово 3 килограма далеко премашује димензије обичних крушака, па смо зато у дилеми да ли је ријеч о заиста изузетној крушки, неком хибриду, или потпуно другој врсти воћа?", упитала је РТВ Куршумлија на својој Фејсбук страници.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Најављена неочекивана промјена времена

"Занимљиво је да нико из Душановог домаћинства није имао храбрости да га проба, што ову причу чини још мистериознијом. Душан нам је поклонио ову посебну воћку, на чему од срца захваљујемо. Планирамо да овај необичан плод расјечемо уживо и увјеримо се шта се заправо крије испод коре, како изгледа, каквог је укуса и да ли је заиста ријеч о крушки гиганту који би могао да конкурише и за Гинисову књигу рекорда", написала је Радио телевизија Куршумлија која је и пренијела ову занимљиву причу из Србије.

Подијели:

Тагови:

Aleksandrovac

kruška

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Данила живог запалили: Нови детаљи убиства сина политичара

2 ч

0
Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице

Економија

Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице

2 ч

0
Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

Занимљивости

Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

2 ч

0
Изградња објекта Махле

Економија

Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску

2 ч

0

Више из рубрике

Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

Занимљивости

Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Наредна седмица доноси благостање за ова 3 знака

3 ч

0
За ова 3 знака стиже заслужени успјех

Занимљивости

За ова 3 знака стиже заслужени успјех

5 ч

0
Три знака чека невјероватна срећа у идућој седмици

Занимљивости

Три знака чека невјероватна срећа у идућој седмици

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

17

56

Питбул усмртио бебу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner