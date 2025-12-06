Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

Извор:
Жена Блиц
06.12.2025
16:18
Коментари:0
Можда мислите да је судопера пуна посуђа огледало неуредног дома, међутим, постоје суптилнији показатељи који много више откривају о свакодневним навикама у једном домаћинству.
И уредност је у детаљима, почев од начина на који мирише ваш дом, до тога како изгледа улазни простор…
Ових 7 детаља даје праву слику, па ако желите да вам простор у коме живите изгледа уредно, обратите пажњу на ситнице које праве огромну разлику.
Република Српска
Ковачевић: Опозиција жели све осим стабилне Српске
Чистоћа није само блистав под или савршено испеглан столњак, већ атмосфера којом одише један простор.
Постоје детаљи који издајнички говоре о суштини, чак и у наизглед сређеном стану. Не говоре о недостатку времена, већ о томе колико пажње посвећујемо малим стварима које чине да дом заиста дјелује уредно и да се лијепо одржава.
Масне флеке на радној плочи, шоље са траговима чаја или умрљана врата фрижидера, све то није само тренутни неред, већ знак да кухиња чисти “преко воље”. А кухиња је срце сваке куће, па њена уредност говори много о томе како се у том простору живи. Чиста кухиња је, прије свега, израз поштовања према себи и људима које примамо у свој дом.
Крпа која има устајао мирис или пешкир који је изгубио мекоћу и боју не означавају штедљивост већ немар. Све има свој рок трајања, па свјеж, чист текстил у кухињи и купатилу моментално враћа осјећај уредности, чак и када чишћење није било темељно.
Економија
Прилика за посао: Њемачки див премјешта производњу у Српску
Прашина која се задржава на књигама, полицама и рамовима слика постаје дио ентеријера брже него што мислимо. Она јасно показује да је чишћење површно и да се неки углови редовно прескачу. Чак и у најљепше уређеном дому прашина може створити утисак запуштености.
Мирис дома стиже прије него што домаћица отвори врата. Трагови јучерашње хране, влаге, устајалог смећа или прашине из тепиха можда вама више не сметају, али гостима итекако. Неутралан, свјеж мирис одмах подиже атмосферу и оставља утисак уредног простора.
Ципеле на гомили, јакне набацане на прву столицу и насумично остављени кишобрани дјелују као привремени камп, а не као дом. Уредан улазни простор поставља тон за цијелу кућу. Довољни су један сталак за обућу, неколико чивилука и навика да се вишак одјеће одмах склони.
Завјесе потамне од прашине и времена, па иако сте ви навикли на њих, знајте да такве непримјетно “остаре” и читав простор. Редовно прање текстила једнако је важно као и чишћење подова, а лепршаве и чисте завјесе дому дају свјежину и лакоћу.
Трагови буђи између плочица, каменац на славинама, полице претрпане бочицама, кутијицама и разним дрангулијама, те мусав и љепљив под јасно откривају да се купатилу не посвећује довољно пажње. А управо је то простор који би требало да одише чистоћом и свјежином.
Чистоћа није само једно велико спремање мјесечно већ свакодневна брига о ситницама. Зато свакодневно треба обрисати радну површину послије кувања, промијенити кухињску крпу, провјетравати просторије, одложити ствари на своје мјесто… То су мали знакови који поручују да је дом простор у којем се живи удобно, а не нека пролазна станица, преноси ЖенаБлиц.
Република Српска
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Економија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
40
18
36
18
05
17
58
17
56
Тренутно на програму