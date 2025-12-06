Ковачевић: Опозиција жели све осим стабилне Српске

Извор:
РТРС
06.12.2025
16:07
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и портпарол СНСД-а, Радован Ковачевић поручио је поводом захтјева СДС-а за отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста у четири локалне заједнице да су овакви захтјеви покренути искључиво како би Република Српска била дестабилизована и како би се наставили напади на институције Републике Српске.
"Они који су жељели да Република Српска иде мимо своје воље и воље свог народа на пријевремене изборе, то су искључиво Кристијан Шмит, Сарајево и опозиција из Републике Српске. Жељели су, прије свега, да се то ради како би Република Српска била дестабилизована и како би то био напад на институције Републике Српске", навео је Ковачевић за РТРС.
Додаје да они који желе дестабилизацију Републике Српске не желе да се Република Српска стабилизује, него ће урадити све, па и ово што тренутно раде, како би се та дестабилизација наставила и како би Република Српска била слаба.
"Народ Републике Српске који није изашао на ове изборе је поручио да те изборе не жели и поручио да не жели таквим изборима да даје легитимитет. А народ који је изашао и донио одлуку да је Синиша Каран побиједио и да је Синиша Каран нови предсједник Републике Српске, дефинитивно жели стабилизацију прилика у Републици Српској и институционални ред у Републици Српској", нагласио је Ковачевић.
Додаје да опозиција заједно са Кристијаном Шмитом жели све осим стабилне Српске.
"Они из опозиције, заједно са својим ментором Шмитом и својим помагачима из Сарајева, желе све осим стабилне Републике Српске. Они желе Републику Српску која је слаба и која је подложна свим врстама удара и угрожавања стабилности и безбједности", каже Ковачевић.
Поручује да су сва бројања која су обављена у ЦИК-у била жеља опозиције из Републике Српске, те да су та бројања показала да не постоје никаква значајна одступања по питању резултата.
"Морам да кажем да су сва бројања која су обављена у ЦИК-у, а то је била жеља опозиције из Републике Српске да нам поруче како ми не знамо да бројимо, него ће нам они из Сарајева бројати шта је то воља нашег народа, ипак показала да не постоје никаква значајна одступања која би на било који начин довела у питање изборни резултат, а то је побједа Синише Карана за предсједника Републике Српске", јасан је Ковачевић.
Подсјећа да су у Добоју гласове бројали на 23 бирачка мјеста.
"У Добоју су бројали 23 бирачка мјеста и на 20 бирачких мјеста не постоје скоро никаква одступања, а на три бирачка мјеста постоје одступања која су у домену статистичке грешке. То јасно показује да интегритет избора ни на који начин није угрожен, али видимо да се они из опозиције, заједно са Сарајевом и Шмитом, не мире с тим, него траже да се даље Република Српска дестабилизује, све док се не окрене суштина, а то је да их народ Републике Српске не жели", поручио је Ковачевић.
Наглашава да је народ јасно одредио шта је воља народа Републике Српске.
"Народ је изабрао на редовним изборима – Милорада Додика и сада Синишу Карана, и оне странке које представљају владајућу већину у Републици Српској. То су снаге које ће очувати стабилност Републике Српске и водити Републику Српску сигурно у боље дане, и на томе озбиљно радимо", јасан је Ковачевић.
Поручује да у том смислу радује оно што власт ради заједно са свим представницима свих аспеката друштва у Републици Српској.
"Само оно што је договорено у протеклој седмици – да ће бити повећан борачки додатак за све наше борце, да ће бити повећани износи за инвалиднине, да ће бити запослена сва дјеца из породица погинулих бораца, да ће бити повећане плате просвјетним радницима, радницима у култури, повећане плате радницима у управи Републике Српске, а раније је речено да се иде са повећањем пензија од јануара, и биће минимално још једно повећање пензија у наредној години", најавио је Ковачевић.
Поручује да ће чувати Републику Српску и бринути о њој.
"Ми ћемо чувати Републику Српску и бринути о њој и даћемо све од себе да животни стандард сваког човјека у Републици Српској буде бољи. Они ће то све да руше, али узалудан им је посао – побиједиће Република Српска", закључио је Ковачевић.
Подсјећамо, СДС је затражио од Централне изборне комисије БиХ отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста у четири локалне заједнице и да изврши графолошка вјештачења. Вршилац дужности предсједника СДС-а Јовица Радуловић рекао је да СДС, након тога, тражи да буду донесене одлуке о понављању избора у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима.
