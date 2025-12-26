Logo
Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

Кликс

26.12.2025

21:07

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи
Фото: Screenshot / Klix.ba

На подручју Кисељака у ноћи 21. децембра око 2 ујутро дошло је до туче у којој је једна особа задобила теже тјелесне повреде.

Наиме, према информацијама породице и пријатеља повријеђеног, у тучи је повријеђен Борис Вујица, а све је кренуло од расправе у кафићу.

Након вербалне расправе, четворица нападача узели су стаклене флаше те су га ударали по глави, а употријебљен је и сузавац.

На једном од снимака који је уступљен редакцији Клиx.ба може се видјети како су четворица мушкараца наставили ударати Вујицу и након изласка из кафића након чега су се удаљили.

Свједоци су позвали полицију и хитну помоћ, а Вујица је хитно пребачен на операцију главе у Сарајево. Након операције, констатовани су му хематоми и фрактура лобање.

Према информацијама до којих је овај портал, нападачи још увијек нису притворени.

pretučen

Kiseljak

