Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

Извор:
Кликс
26.12.2025
21:07
Коментари:
На подручју Кисељака у ноћи 21. децембра око 2 ујутро дошло је до туче у којој је једна особа задобила теже тјелесне повреде.
Наиме, према информацијама породице и пријатеља повријеђеног, у тучи је повријеђен Борис Вујица, а све је кренуло од расправе у кафићу.
Након вербалне расправе, четворица нападача узели су стаклене флаше те су га ударали по глави, а употријебљен је и сузавац.
На једном од снимака који је уступљен редакцији Клиx.ба може се видјети како су четворица мушкараца наставили ударати Вујицу и након изласка из кафића након чега су се удаљили.
Свједоци су позвали полицију и хитну помоћ, а Вујица је хитно пребачен на операцију главе у Сарајево. Након операције, констатовани су му хематоми и фрактура лобање.
Према информацијама до којих је овај портал, нападачи још увијек нису притворени.
