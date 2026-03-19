Акција "Коверта": Подигнута оптужница против 14 особа

19.03.2026
Поступајући тужиоци Тужилаштва Кантона Сарајево подигли су оптужницу против 14 особа у предмету високе корупције "Коверта".
Оптужница је подигнута против Адне Месиховић, Џените Витешкић, Ибрахима Обхођаша, Енде Павић Печенковић, Мухамеда Ајановића, Далиле Хакаловић, Мурата Рамадановића, Мерсихе Шабареџовић Клачар, Јасминке Сијерчић, Маиде Чоходар Хусић, Лидије Звачко Пехар, Дејана Милошевића, Касима Бајровића, Емине Кисељаковић.
Како наводе из Тужилаштва, они се терете се за кривична дјела злоупотреба положаја или овласти, примање награде или другог облика користи за трговину утицајем те превара у служби.
У оптужници су тужиоци предложили укидање притвора Мухамеду Ајановићу, а одређивање мјера забране и то забрана обављања функције декана на Стоматолошком факултету, забрану посјећивања Стоматолошког факултета, Кантоналне управе за инспекцијске послове КС и Министарства за науку, високо образовање и младе КС, забрану путовања и забрану контактирања са свједоцима и осумњиченима.
Такође, у односу на Далилу Хакаловић, предложена је забрана обављање функције главне просвјетне инспектора КУИП-а, посјећивање зграде инспекције, Стоматолошког факултета и састајање са свједоцима и осумњиченима.
Енди Павић Печенковић предложена је забрана обављања функције министра у Влади КС и забрана састајања са свједоцима и осумњиченима. Џенити Витешкић забрана обављање функције помоћника министра за високо образовање и забрана састајања са свједоцима и осумњиченима.
"У односу на чланове Управног одбора Универзитета у Сарајеву предложена је забрана обављања функције у Управном одбору, те састајање са свједоцима и осумњиченима", наводи се у саопштењу.
Подизању оптужнице претходила је комплексна истрага Тужилаштва КС у сарадњи с истражиоцима Управе полиције МУП-а КС и Уредом за борбу против корупције КС, а у складу с потписаним Меморандумом у процесуирању коруптивних кривичних дјела.
Оптужница је прослијеђена Општинском суду у Сарајеву на потврђивање.
