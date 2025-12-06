Кошарац: Опозиција упорно покушава да на власт дође на крилима Шмита

Извор:
СРНА
06.12.2025
13:03
Коментари:1
Опозиција у Републици Српској остаће на тој позицији јер упорно покушава да на власт дође на крилима подршке Кристијана Шмита, а не подршком и изборном вољом српског народа, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је подсјетио на народну умотворину која каже да "не пада снијег да прекрије бријег, него да свака звјерка покаже свој траг", оцијенивши да су тако су и у случају "шљем" сви су показали свој траг.
То што Игор Црнадак и остатак опозиционих перјаница саосјећају са нелегитимним Шмитом, Кошарац каже да то није његов проблем, нити тема којом ће се бавити.
"Суд о томе ће, као и увијек, дати грађани Српске, који ће поново позиционирати опозицију тамо гдје јој је мјесто - у опозицији. На тој позицији опозиција ће остати управо због чињенице да упорно покушава да на власт дође на крилима Шмитове подршке, а не подршком и изборном вољом српског народа у Српској", рекао је Кошарац.
Додао је да је то чињеница са којом Црнадак и остатак опозиционе екипе не могу да се помире.
С друге стране, истакао је Кошарац, постоје чињенице са којима се српски народ и национално одговорне политике Милорада Додика и свих који их заступају, не могу помирити.
БиХ
Калужа: Њемачка на трагу старих политика
Кошарац је навео да те чињенице неумољиво кажу да су представници опозиције у Српској признали нелегитимног Шмита, да су га срдачно дочекивали у Бањалуци и да још срдачније трче на сарајевску адресу Емерика Блума 1 по памет.
"Те чињенице кажу да се опозиција /у/ Српској увијек опредијели за консултације са Шмитом у ОХР-у, умјесто за консултације са представницима институција Српске. Те чињенице кажу да опозиција /у/ Српској по налогу Шмита увијек бјежи из скупштинских клупа када Народна скупштина Републике Српске одлучује о важним националним темама", навео је Кошарац на Инстаграму.
Те чињенице, напоменуо је, кажу да се опозиција никада није супротставила политичком прогону легитимно и легално изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика, у режији нелегитимног Шмита.
"Те чињенице кажу да су позицију нелегитимног Шмита учврстили они који га подржавају, дочекују, мољакају за помоћ и надају се његовом антиуставном и антидејтонском интервенционизму, како би остварили свој политичке циљеве, почев од Црнатка па надаље", додао је Кошарац.
Савјети
Шта се ради са славском погачом након славе?
Истакао је да је то антисрпска агенда и издајничка политика, ма колико се трудили да је замаскирају лажима и квазипатриотизмом.
Република Српска
6 ч2
Република Српска
7 ч2
Република Српска
19 ч5
Република Српска
20 ч0
Најновије
Најчитаније
15
55
15
45
15
40
15
35
15
33
Тренутно на програму