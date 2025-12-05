15 година рада и постојања "Даун синдром центра Бањалука"

Аутор:Теодора Беговић
05.12.2025
20:21
Коментари:0
„Даун синдром центар Бања Лука“ данас обиљежава 15 година постојања и рада, 15 успјешних и борбених година. Као највећи успјех Центра истичу то што су њихови чланови запослени у државним институцијама.
Циљ у наредном периоду је да мијењају ставове родитеља који желећи да заштите своју дјецу, на крају их заштите од стварног живота.
"У сљедећем периоду радићемо на рехабилитацији родитеља како би схватили шта чека њихово дијете у животу, а чекају их добре ствари. Под покровитељством предсједника Републике Српске, 2016. године покренули смо једини у Европи програм социјалне рехабилитације када смо кренули са осамостаљивањем и радним оспособљавањем", истакао је директор „Даун синдром центра“.
Поред финансијске помоћи, компанија „М-тел“ у реду својих запослених има и особе из „Даун синдром центра“, на шта је поносна. Амбасадори истичу да је потребно више разумијевања и емпатије према особама са потешкоћама у развоју.
"Мислим да ова врста инклузије и чињеница да корисници Центра учествују у раду М-тела, сједе са нашим запосленим, њихови родитељи привређују и помажу нашим запосленим да разумију њихове потешкоће, говори управо о томе што је директор Илић рекао, да оно што фали свима нама, а то је више осјећаја и разумијевања за људе који имају потешкоће у развоју, више емпатије, а онима који воде компаније или државне институције осјећање да их требају укључити у свој рад и да они јесу равноправни грађани ове државе", казала је директор компаније „М-тел“ и амбасадорка особа са Дауновим синдромом Јелена Триван.
"Успјели смо јер многе особе са Дауновим синдромом у много развијенијим државама су смјештени у неке домове, у своје собе или станове и нису видјели ништа ван тога, а чланови нашег Удружења су видјели скоро пола свијета захваљујући свим овим добрим људима. Пресрећан сам и позивам све да допринесмо да наставе да се развијају", казао је амбасадор особа са Дауновим синдромом Владо Ђајић.
Влада Републике Српске годинама подржава рад Центра, што ће наставити и у наредном периоду, истичући да овакве установе имају истински друштвени допринос.
"Ово враћа наду и вјеру у људскост, у живот, у достојанство и у човјека. Влада Републике Српске ће увијек стајати иза оваквих пројеката, а желим овом приликом да кажем, и ја ћу лично јер желим да будем дио оних активности, ових искрених активности", истакао је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
15 година рада Даун синдром центра потврђује његову кључну улогу у пружању подршке дјеци и младима са потешкоћама у развоју. Уз стручне тимове и стално унапређење програма, Центар остаје важан ослонац породицама и партнер локалној заједници у јачању инклузије.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч2
Најновије
Најчитаније
22
18
22
07
22
01
21
42
21
36
Тренутно на програму