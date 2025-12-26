Комплетирана управа РиТе Угљевик, ово су нови чланови

Извор:
АТВ
26.12.2025
20:06
Коментари:0
Данас су изабрана три нова члана управе у РиТЕ Угљевик,чиме је комплетирана цијела управа.
Нове функције обављаће:
Микица Лукић из Угљевика, мастер рачунарства и информатике, обављаће функцију Извршног директора за корпоративне послове.
Небојша Цвјетковић из Бијељине, дипломирани инжињер машинства, биће ангажован на функцији Извршни директор за послове производње угља и развој рудника.
Милан Николић из Угљевика, дипломирани економиста, вршиће функцију Извршног директора за економско-финансијске послове.
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
07
21
07
21
01
20
58
20
54
Тренутно на програму