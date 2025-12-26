Logo
Комплетирана управа РиТе Угљевик, ово су нови чланови

АТВ

26.12.2025

20:06

РиТЕ-Угљевик
Фото: АТВ

Данас су изабрана три нова члана управе у РиТЕ Угљевик,чиме је комплетирана цијела управа.

Нове функције обављаће:

Микица Лукић из Угљевика, мастер рачунарства и информатике, обављаће функцију Извршног директора за корпоративне послове.

Небојша Цвјетковић из Бијељине, дипломирани инжињер машинства, биће ангажован на функцији Извршни директор за послове производње угља и развој рудника.

Милан Николић из Угљевика, дипломирани економиста, вршиће функцију Извршног директора за економско-финансијске послове.

RiTE Ugljevik

novi članovi

