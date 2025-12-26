Logo
Large banner

Навијачи Партизана опет скандирали "Управа напоље": Послали поруку и Остоји Мијаиловићу

26.12.2025

19:52

Коментари:

0
Навијачи Партизана опет скандирали "Управа напоље": Послали поруку и Остоји Мијаиловићу

Навијачи Партизана су незадовољни резултатима ове сезоне поново скандирали против водећих људи у клубу.

Пред почетак утакмице Партизана са Макабијем у Евролиги чули смо поново звиждуке за новог спортског директора Партизана Жарка Паспаља, а када је меч био одлучен средином треће четвртине чуло се "Управа напоље" са трибина.

Иста песма се чула у Арени и након пораза од Виртуса на домаћем терену, а сада су навијачи на трибинама при резултату 79:49 изразили незадовољство.

Пењароја

Кошарка

Ђоан Пењароја зна зашто Партизан губи: Џабари Паркер није највећи проблем

На претходном мечу било је повика "Остоја одлази", а сада су навијачи имали транспарент који је упућен предсједнику Партизана.

"Одржи своју ријеч кад те нико неће, јер Партизан није твоје предузеће", писало је на транспаренту који су истакли навијачи.

алекса аврамовић

Кошарка

Враћа се Алекса Аврамовић: Играће против Звезде и Партизана

Партизан је одиграо коректну прву четвртину против Макабија, али већ од почетка друге видјели смо само Макаби на терену. Серијом 11:0 на почетку другог дијела одвојио се Макаби и практично одредио даљи ток меча, преноси Мондо.ба.

Подијели:

Тагови:

КК Партизан

Евролига

Žarko Paspalj

Навијачи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро бивши фудбалер Партизана

Фудбал

Умро бивши фудбалер Партизана

3 д

0
Ништа од утакмице у Бечу: Овдје ће Партизан дочекати Олимпијакос

Кошарка

Ништа од утакмице у Бечу: Овдје ће Партизан дочекати Олимпијакос

3 д

0
Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

Кошарка

Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

3 д

0
Партизан довео НБА појачање!

Кошарка

Партизан довео НБА појачање!

3 д

0

Више из рубрике

Познати ресторан брзе хране жели Јокића, његов одговор је урнебесан

Кошарка

Познати ресторан брзе хране жели Јокића, његов одговор је урнебесан

3 ч

0
Тренер Денвера: Јокић је најбољи на свијету и тачка

Кошарка

Тренер Денвера: Јокић је најбољи на свијету и тачка

6 ч

0
Јокић објаснио шта за њега значи рекордни Божић

Кошарка

Јокић објаснио шта за њега значи рекордни Божић

10 ч

0
Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

Кошарка

Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

20

50

Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

20

48

Опасни траг: Дешавња на Косову 80-их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner