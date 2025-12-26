Навијачи Партизана опет скандирали "Управа напоље": Послали поруку и Остоји Мијаиловићу

26.12.2025
Навијачи Партизана су незадовољни резултатима ове сезоне поново скандирали против водећих људи у клубу.
Пред почетак утакмице Партизана са Макабијем у Евролиги чули смо поново звиждуке за новог спортског директора Партизана Жарка Паспаља, а када је меч био одлучен средином треће четвртине чуло се "Управа напоље" са трибина.
Иста песма се чула у Арени и након пораза од Виртуса на домаћем терену, а сада су навијачи на трибинама при резултату 79:49 изразили незадовољство.
На претходном мечу било је повика "Остоја одлази", а сада су навијачи имали транспарент који је упућен предсједнику Партизана.
"Одржи своју ријеч кад те нико неће, јер Партизан није твоје предузеће", писало је на транспаренту који су истакли навијачи.
Партизан је одиграо коректну прву четвртину против Макабија, али већ од почетка друге видјели смо само Макаби на терену. Серијом 11:0 на почетку другог дијела одвојио се Макаби и практично одредио даљи ток меча, преноси Мондо.ба.
