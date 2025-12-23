Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

Извор:
23.12.2025
09:58
Кошаркашки клуб Партизан објавио је званично да је Ђоан Пењароја нови тренер клуба.
Пењароја, који је ову сезону започео као тренер Барселоне, допутовао је у понедјељак увече у Београд гдје ће већ данас преузети функцију шефа стручног штаба црно-бијелих.
Шпански тренер, рођен 20. априла 1969. године, предводио је до сада екипе Барселоне, Басконије, Валенсије, Манресе, Бургоса и Андоре.
Са екипом Бургоса, Пењароја је два пута освајао ФИБА Лигу шампиона (2020. и 2021.) као и ФИБА Интерконтинентални куп.
Уз Пењароју, у стручни штаб је на позицији асистента стигао и доскорашњи директор Академије КК Фуенлабрада и некадашњи члан стручног штаба у Монаку.
Прву наредну утакмицу, "Парни ваљак" игра у петак, 26. децембра против Макабија у Београду.
"Ђоан, добро дошао у Партизан!", наведено је у саопштењу црно-бијелих.
Đoan Penjaroja je novi trener KK Partizan Mozzart Bet!⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025
🔗 https://t.co/KMAnqKkErQ#KKPartizan pic.twitter.com/irSHY6yP3G
