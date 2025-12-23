Logo
Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

Извор:

Агенције

23.12.2025

09:58

Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера
Фото: Tanjug / AP

Кошаркашки клуб Партизан објавио је званично да је Ђоан Пењароја нови тренер клуба.

Пењароја, који је ову сезону започео као тренер Барселоне, допутовао је у понедјељак увече у Београд гдје ће већ данас преузети функцију шефа стручног штаба црно-бијелих.

Пожар

Бања Лука

Горјела кућа у Бањалуци

Шпански тренер, рођен 20. априла 1969. године, предводио је до сада екипе Барселоне, Басконије, Валенсије, Манресе, Бургоса и Андоре.

Са екипом Бургоса, Пењароја је два пута освајао ФИБА Лигу шампиона (2020. и 2021.) као и ФИБА Интерконтинентални куп.

Уз Пењароју, у стручни штаб је на позицији асистента стигао и доскорашњи директор Академије КК Фуенлабрада и некадашњи члан стручног штаба у Монаку.

Протест у Тирани-23122025

Регион

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

Прву наредну утакмицу, "Парни ваљак" игра у петак, 26. децембра против Макабија у Београду.

"Ђоан, добро дошао у Партизан!", наведено је у саопштењу црно-бијелих.

