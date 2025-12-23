Американци напали брод, има мртвих: Објављен снимак

Извор:
АТВ
23.12.2025
09:36
Коментари:0
Америчка војска је у понедјељак саопштила да је извела још један напад на брод за који тврди да је кријумчарио дрогу у источном Пацифику, усмртивши једну особу.
У објави на друштвеним мрежама, Јужна команда САД је саопштила:
"Обавјештајне службе су потврдиле да је брод ниског профила пролазио познатим рутама за трговину наркотицима у источном Пацифику и да је био укључен у операције трговине наркотицима".
Здравље
Акутне респираторне инфекције највише присутне код ове групе људи у Српској
Јужна команда није пружила никакве доказе да је брод био укључен у кријумчарење дроге.
Видео који је објавила Јужна команда САД приказује прскање воде близу једне стране брода. Након другог плотуна, задњи дио брода се запалио. Још прскања захватило је пловило и ватра се проширила.
У посљедњој секунди видеа, види се како брод плута с великим пламеном поред себе.
Ранији видео снимци америчких напада на бродове показали су како бродови изненада експлодирају, што сугерише ракетне нападе. Неки видео снимци напада чак су приказали видљиве пројектиле сличне ракетама како падају на бродове.
Свијет
Експлозија у руднику, има мртвих
Администрација Доналда Трампа је саопштила да су напади имали за циљ заустављање протока дроге у САД и повећање притиска на венецуеланског предсједника Николаса Мадура.
Најмање 105 људи је убијено у 29 познатих напада од почетка септембра. Напади су се суочили с критиком америчких законодаваца и активиста за људска права, који тврде да је администрација понудила оскудне доказе да су њене мете заиста кријумчари дроге и да фатални напади представљају вансудска убиства.
У међувремену, америчка обалска стража појачала је напоре у пресијецању танкера за нафту у Карипском мору као дио ескалирајуће кампање Трампове администрације против Мадура.
On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR— U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025
Занимљивости
35 мин0
Економија
36 мин0
Друштво
42 мин0
Регион
43 мин0
Најновије
Најчитаније
09
52
09
51
09
42
09
40
09
36
Тренутно на програму