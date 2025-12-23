Logo
Американци напали брод, има мртвих: Објављен снимак

Извор:

АТВ

23.12.2025

09:36

Напад на брод
Фото: Screenshot / X

Америчка војска је у понедјељак саопштила да је извела још један напад на брод за који тврди да је кријумчарио дрогу у источном Пацифику, усмртивши једну особу.

У објави на друштвеним мрежама, Јужна команда САД је саопштила:

"Обавјештајне службе су потврдиле да је брод ниског профила пролазио познатим рутама за трговину наркотицима у источном Пацифику и да је био укључен у операције трговине наркотицима".

Јужна команда није пружила никакве доказе да је брод био укључен у кријумчарење дроге.

Видео који је објавила Јужна команда САД приказује прскање воде близу једне стране брода. Након другог плотуна, задњи дио брода се запалио. Још прскања захватило је пловило и ватра се проширила.

У посљедњој секунди видеа, види се како брод плута с великим пламеном поред себе.

Ранији видео снимци америчких напада на бродове показали су како бродови изненада експлодирају, што сугерише ракетне нападе. Неки видео снимци напада чак су приказали видљиве пројектиле сличне ракетама како падају на бродове.

илу-рудник-23122025

Свијет

Експлозија у руднику, има мртвих

Администрација Доналда Трампа је саопштила да су напади имали за циљ заустављање протока дроге у САД и повећање притиска на венецуеланског предсједника Николаса Мадура.

Најмање 105 људи је убијено у 29 познатих напада од почетка септембра. Напади су се суочили с критиком америчких законодаваца и активиста за људска права, који тврде да је администрација понудила оскудне доказе да су њене мете заиста кријумчари дроге и да фатални напади представљају вансудска убиства.

У међувремену, америчка обалска стража појачала је напоре у пресијецању танкера за нафту у Карипском мору као дио ескалирајуће кампање Трампове администрације против Мадура.

Америка

Venecuela

Доналд Трамп

