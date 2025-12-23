Експлозија у руднику, има мртвих

Извор:
Танјуг
23.12.2025
09:27
Два радника погинула су у експлозији у пољском руднику угља Пниовек, саопштила је данас компанија ЈСВ.
Експлозија је настала усљед излива метана у понедјељак око 17 часова по локалном времену, док је у руднику радило десет рудара, пренео је Ројтерс.
Осам радника успјело је да се евакуише самостално, док су два рудара нестала. Након седмочасовне спасилачке операције, нестали радници су пронађени, а љекари су их прогласили мртвима на лицу мјеста, додаје ЈСВ.
Пољски премијер Доналд Туск јутрос је изразио саучешће породицама жртава, док је предсједник Карол Навроцки саопштио да је примио вијест о погибији рудара "са великом тугом".
Пољска новинска агенција ПАП наводи да су погинули 14. и 15. радници у рударским несрећама у Пољској ове године, док су ово 11. и 12. смртни случај у рудницима каменог угља.
Рудник Пниовек спада међу руднике са највећим ризиком од метанских експлозија у земљи.
