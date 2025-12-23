Logo
Гдје је запело око новог закона о ПИО: Ово је највећи проблем

АТВ

23.12.2025

09:16

0
Гдје је запело око новог закона о ПИО: Ово је највећи проблем

Предложене измјене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, посебно оне које се односе на члан 81, могле би донијети значајне промјене у начину обрачуна најниже пензије, али и отворити низ нелогичности када је ријеч о породичним пензијама, пише Фактор.

У измијењеном члану наводи се да ће корисницима којима је породична или инвалидска пензија утврђена у износу нижем од законом прописаног минимума бити исплаћена најнижа пензија која не може бити мања од 90 посто просјечне пензије исплаћене у децембру претходне године, усклађене у години остваривања права, према подацима носиоца осигурања.

Овакво рјешење представља новину у односу на важећи закон. Како су појаснили из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, у предложеним измјенама постоје озбиљне нелогичности.

Измјеном члана 81 мијења се и начин израчуна најниже пензије. Уколико овај члан буде усвојен у Влада ФБиХ и Парламент ФБиХ, будући пензионер са 15 година стажа и навршених 65 година живота имаће пензију која не може бити нижа од 60 одсто просјечне пензије у ФБиХ. Тренутно просјечна пензија износи 651 КМ, што значи да би минимални износ по овом основу био око 390 КМ.

Међутим, према важећем Закону о ПИО, особе које имају 15 година стажа и 65 година живота остварују право на најнижу пензију у ФБиХ, која тренутно износи 599 КМ.

Управо ту настаје проблем који истичу у Заводу.

“Према измјенама члана 81. Закона о ПИО-у особа која оствари, примјера ради, пензију са 15 година стажа, која ће бити у висини 60 посто од просјечне пензије у ФБиХ, када премине, а иза њега пензију наслиједи супружник или неко други из породице, рецимо, дијете, та пензија ће бити виша него што је имао умрли! Истовремено, постоји други члан у Закону, који није измијењен и у којем пише да један члан породице има право на породичну пензију која је 70 посто од пензије умрлог. Заиста није логично да особа која наслиједи пензију од члана породице који је за живота радио, уплаћивао тај стаж, има већу пензију него је имао умрли. Ово је у случајевима када је умрли имао пензију која је нижа од 90 посто од просјечне пензије”, казали су из Завода ПИО ФБиХ.

Ова потенцијална колизија законских одредби могла би, упозоравају стручњаци, довести до неуједначене примјене закона и додатних проблема у систему пензијског и инвалидског осигурања, уколико се предложене измјене не дораде прије усвајања.

пензије

Fond PIO

Пензионери

