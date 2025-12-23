Logo
Велика потрага за несталим страним држављанима у БиХ: На терену 18 спасилаца

АТВ

23.12.2025

08:01

Горска служба спашавања Станица Зеница запримила је позив за интервенцију у којој су изгубљене четири стране држављанке/држављанина.

- Наши тимови су одмах стављени у приправност и упућени на терен, у складу с важећим процедурама.

Игор Црнадак

Република Српска

Црнадак о Радојичићевој "добитној комбинацији": Можете ли да замислите?

На терен је упућено наших 18 спасилаца!!

Више информација биће објављено након завршетка акције – наводе из ГСС-а Зеница.

