Велика потрага за несталим страним држављанима у БиХ: На терену 18 спасилаца

Горска служба спашавања Станица Зеница запримила је позив за интервенцију у којој су изгубљене четири стране држављанке/држављанина.
- Наши тимови су одмах стављени у приправност и упућени на терен, у складу с важећим процедурама.
На терен је упућено наших 18 спасилаца!!
Више информација биће објављено након завршетка акције – наводе из ГСС-а Зеница.
