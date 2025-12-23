Вјерује се да се данас треба молити за исцјељење

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају свете мученике Мину, Ермогена и Евграфа.
И Мина и Ермоген беху Атињани родом. Обојица су живјели у Цариграду у великој части и код цара и код народа. Мина бјеше познат због велике учености и красноречивости, и споља држаше се као незнабожац, у срцу, пак, беше убеђени хришћанин. Ермоген бијеше епарх цариградски, и држаше се незнабоштва споља и изнутра, премда бијеше милосрдан и чињаше многа добра дјела.
Када букну нека распра између хришћана и незнабожаца у Александрији, цар Максимин посла Мину, да утиша метеж и да хришћанство истреби из тога града. Мина оде и успостави мир, но објави себе хришћанином, и обрати многе незнабошце у вјеру праву рјечитошћу и чудесима многим.
Чувши за ово, цар посла Ермогена, да Мину казни и хришћанство угуши. Ермоген изведе Мину на суд, одсече му стопала и језик, и избоде очи, па га онда баци у тамницу. У тамници Мини се јави сам Господ Исус, исцјели и утјеши Свога страдалца. Видјевши Мину, чудесно исцјељеног, Ермоген се крсти и поче проповедати силну веру Христову. Ермоген је потом постављен за епископа у Александрији.
Тада разјарени Максимин сам оде у Александрију и стави Мину и Ермогена на велике муке, које они храбро издржаше, помагани благодаћу Божјом. Видећи храброст ових Христових војника и чудеса Божја на њима, јави се пред судилиштем Евграф, тајник и пријатељ светог Мине, и викну цару у лице "И ја сам хришћанин!" Цар се разбјесни, трже мач и посече светог Евграфа. Потом нареди нечестиви цар да џелати мачем посјеку свете Мину и Ермогена.
Њихове свете мошти, бачене су у море, чудесним начином допловише у Цариград, гдје их епископ, коме се у сну о томе јави, свечано дочека и чесно сахрани.
Уздржањем умртвише огњене покрете страсти и слабости, Христови мученици, примивши благодат да лијече болести немоћних, и за живота и послије смрти чинећи чуда. Заиста је преславно чудо, како саме кости точе исцјељење: Слава Јединоме Створитељу Богу.
Вјерује се да би на данашњи дан требало да се помолите светим мученицима за исцјељење и запалите свијећу у цркви, преноси Курир.
