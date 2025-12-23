Logo
Large banner

Вјерује се да се данас треба молити за исцјељење

Извор:

Курир

23.12.2025

07:03

Коментари:

0
Вјерује се да се данас треба молити за исцјељење
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају свете мученике Мину, Ермогена и Евграфа.

И Мина и Ермоген беху Атињани родом. Обојица су живјели у Цариграду у великој части и код цара и код народа. Мина бјеше познат због велике учености и красноречивости, и споља држаше се као незнабожац, у срцу, пак, беше убеђени хришћанин. Ермоген бијеше епарх цариградски, и држаше се незнабоштва споља и изнутра, премда бијеше милосрдан и чињаше многа добра дјела.

Када букну нека распра између хришћана и незнабожаца у Александрији, цар Максимин посла Мину, да утиша метеж и да хришћанство истреби из тога града. Мина оде и успостави мир, но објави себе хришћанином, и обрати многе незнабошце у вјеру праву рјечитошћу и чудесима многим.

НСРС

Република Српска

НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима

Чувши за ово, цар посла Ермогена, да Мину казни и хришћанство угуши. Ермоген изведе Мину на суд, одсече му стопала и језик, и избоде очи, па га онда баци у тамницу. У тамници Мини се јави сам Господ Исус, исцјели и утјеши Свога страдалца. Видјевши Мину, чудесно исцјељеног, Ермоген се крсти и поче проповедати силну веру Христову. Ермоген је потом постављен за епископа у Александрији.

Тада разјарени Максимин сам оде у Александрију и стави Мину и Ермогена на велике муке, које они храбро издржаше, помагани благодаћу Божјом. Видећи храброст ових Христових војника и чудеса Божја на њима, јави се пред судилиштем Евграф, тајник и пријатељ светог Мине, и викну цару у лице "И ја сам хришћанин!" Цар се разбјесни, трже мач и посече светог Евграфа. Потом нареди нечестиви цар да џелати мачем посјеку свете Мину и Ермогена.

Њихове свете мошти, бачене су у море, чудесним начином допловише у Цариград, гдје их епископ, коме се у сну о томе јави, свечано дочека и чесно сахрани.

Тропар

Уздржањем умртвише огњене покрете страсти и слабости, Христови мученици, примивши благодат да лијече болести немоћних, и за живота и послије смрти чинећи чуда. Заиста је преславно чудо, како саме кости точе исцјељење: Слава Јединоме Створитељу Богу.

Вјерује се да би на данашњи дан требало да се помолите светим мученицима за исцјељење и запалите свијећу у цркви, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

СПЦ

molitva

svetac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима

Република Српска

НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима

2 ч

0
Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

БиХ

Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

2 ч

0
Алимпијевић: Жељко Обрадовић ће се вратити

Кошарка

Алимпијевић: Жељко Обрадовић ће се вратити

10 ч

0
Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

Србија

Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

10 ч

0

Више из рубрике

Ова звијер је стигла у БиХ, плаћена је 400.000 КМ! И није једина

Друштво

Ова звијер је стигла у БиХ, плаћена је 400.000 КМ! И није једина

11 ч

0
У 104. години преминула најстарија Сточанка и једна од најстаријих Херцеговки

Друштво

У 104. години преминула најстарија Сточанка и једна од најстаријих Херцеговки

12 ч

0
Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

Друштво

Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

12 ч

0
У ФБиХ пријављено 14 смртних случајева, шири се вирус А

Друштво

У ФБиХ пријављено 14 смртних случајева, шири се вирус А

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

52

Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

09

51

Горјела кућа у Бањалуци

09

42

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

09

40

Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty

09

36

Американци напали брод, има мртвих: Објављен снимак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner