Алимпијевић: Жељко Обрадовић ће се вратити

Душан Алимпијевић говорио је у интервјуу за Јурохупс о свом ангажману у Бешикташу, као и мјесту селектора Србије.
Алимпијевић је за почетак говорио о Николи Јокићу, као и Богдану Богдановићу, са којим је имао прилику да разговора по именовању на мјесту селектора.
- Нисам видио нормалнијег и скромнијег човјека од Николе Јокића. Имао сам прилику да разговарам са Богданом Богдановићем и свим осталим играчима из Евролиге. Вјерујте ми, ти разговори су били најлакши разговори. Нисам морао ништа да објашњавам. Сви разумију шта нам је потребно и која је наша мисија. Увијек кажем да је знање и ауторитет код играча прва ствар коју желе да виде. Ако то виде, онда сте заиста у реду са њима. Сигурно ће то бити неки изазов, али мислим да је то најпозитивнији изазов за мене. Мислим да је лакше радити са њима него са неким људима на другом нивоу, јер кошаркаши, када постигну скоро све што су могли у животу, када су задовољни свим што су урадили, онда им је лакши приступ - рекао је Алимпијевић о изазову преузимања репрезентације.
Јокић је непосредно послије побједе Србије против БиХ честитао кошаркашима.
- Пратио је и утакмице наше репрезентације. Нисам вјеровао да је уопште имао времена да гледа, али ми је послао слику из своје куће на којој гледа тренинг из Београда. Био сам заиста изненађен. Послије тога, слао ми је поруке неколико пута послије утакмица Бешикташа. Гледао је утакмицу и рекао ми шта сам урадио на крају у том минуту, како је овај играч ово урадио. Мислио сам да се шали, али је стварно гледао. Видио сам да гледа - рекао је он.
У Евролиги тренутно више нема Етореа Месине и Жељка Обрадовића, који су одлучили да се повуку са мјеста тренера. Алимпијевић сматра да њихово вријеме није прошло.
- Вјерујем да је ово само таква сезона. Месина и Жељко су у кратком периоду напустили своје клубове. Мислим да се овдје више ради о другим стварима него о кошарци. Људи су освојили толико трофеја и Евролига и не можемо рећи ништа друго. Добра филозофија је увијек добра филозофија. Само треба да се прилагодите. Жељко је један од најбољих, а један од разлога зашто је један од најбољих је тај што се увијек прилагођава новим тенденцијама у кошарци. Вјерујем да ће се вратити - рекао је Алимпијевић.
Српски тренер вјерује да је Бешикташ спреман да се овај тим нађе у Евролиги.
- Постоји другачија структура клуба ако идете у Евролигу, али оно у шта вјерујем и оно што сам видио својим очима свих ових година изнутра јесте да је овај клуб спреман да иде у Евролигу са свим овим условима које се траже. Маркетинг, медицински блок, тренерски штаб за физичку спремност, менаџмент, видите да смо спремни. Такође, потенцијално имате двије велике дворане које могу бити ваш дом. Имате базу навијача која може учинити сваку утакмицу испуњеном. Сви играмо за навијаче. За такву врсту изазова, финансијска подршка је најважнија. Вјерујем да Бешикташ као клуб има потенцијал да се пласира у Евролигу и да се финансијски такмичи у будућности - подвукао је Алимпијевић.
