АБА 2: Студент без рјешења за Елијаса Кинга у Вршцу

Извор:
АТВ
22.12.2025
22:57
Коментари:0
Кошаркаши Студента поражени су на гостовању код екипе Вршца резултатом 98:84 у петом колу АБА 2 лиге.
Тим тренера Бориса Јокановића није имао рјешења за Елијаса Кинга који је убацио чак 41 поен за Вршац, а томе је додао и осам скокова.
Најефикаснији у редовима Студента био је Кристијан Атељевић који је убацио 19 поена.
Екипа Студента сада је на омјеру од двије побједе и три пораза у АБА 2 лиги, а у наредној рунди, 21. јануара, дочекује Сутјеску.
