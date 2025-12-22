АТВ у Санкт Петербургу: Руски клубови организационо без премца

Аутор:Иван Драгичевић
Највећа земља на свијету и под међународним санкцијама успијева да одоли свим изазовима, па је тако и на спортском плану. Руски клубови у оквиру својих такмичења функционишу на високом нивоу, а увјерили смо се да су кошаркашки организационо изнад већине Евролигаша.
Тако је Зенит из Санкт Петербурга одличан примјер како је постављена клупска структура. За спортски дио задужен је Сани Бећировић који је дошао након освојене Евролиге са Панатинаикосом.
- Клуб је сјајан, наши претходници су одрадили добар посао. И овдје је притисак да се направе врхунски резултати. Све функционише како треба, ВТБ лига и Винлајн Баскет куп су такмичења на којима могу многи да позавиде. Све је као под конац. Људи који раде у организацији чини све да се добро осјећамо, поред онога што се дешава на терену труде се да направе шоу и пропратне активности, можемо рећи да је налик на НБА - истакао је Бећировић за АТВ.
За Санкт Петербург важи да је најљепши руски град. Ни децембарска зима није толико јака па и разгледање града долази у обзир.
- Прелијеп је. Много је културе овдје. Стигнем и сам да нешто видим када ухватим времена - рекао је Бећировић.
Сагласан је и тренер Александер Секулић.
- Квалитет живота је јако добар. Огроман је град, пружа много могућности. Зову га Венеција сјевера и с правом је тако - рекао је тренер Зенита.
У Санкт Петербургу је и најдубља метро станица. На 86 метара у земљи је станица Адмиралтејскаја из које се долази до чувеног музеја Ермитаж. И на минус пет степени, град врви од људи, а свака зграда прича своју причу.
Спорт је важан за Русе, кошарка је на трећем мјесту иза фудбала и хокеја. Зенит има запањујућу инфраструктуру којом господари Гаспром арена, стадион фудбалског клуба, а смјештен је Крестовском острву. Канали које прави ријека Нева, са које долази и хладан вјетар, раздваја град па отуд и повезница са Венецијом.
