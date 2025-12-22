Logo
Large banner

АТВ у Санкт Петербургу: Руски клубови организационо без премца

Аутор:

Иван Драгичевић

22.12.2025

15:21

Коментари:

0
АТВ у Санкт Петербургу: Руски клубови организационо без премца
Фото: ATV

Највећа земља на свијету и под међународним санкцијама успијева да одоли свим изазовима, па је тако и на спортском плану. Руски клубови у оквиру својих такмичења функционишу на високом нивоу, а увјерили смо се да су кошаркашки организационо изнад већине Евролигаша.

Тако је Зенит из Санкт Петербурга одличан примјер како је постављена клупска структура. За спортски дио задужен је Сани Бећировић који је дошао након освојене Евролиге са Панатинаикосом.

- Клуб је сјајан, наши претходници су одрадили добар посао. И овдје је притисак да се направе врхунски резултати. Све функционише како треба, ВТБ лига и Винлајн Баскет куп су такмичења на којима могу многи да позавиде. Све је као под конац. Људи који раде у организацији чини све да се добро осјећамо, поред онога што се дешава на терену труде се да направе шоу и пропратне активности, можемо рећи да је налик на НБА - истакао је Бећировић за АТВ.

За Санкт Петербург важи да је најљепши руски град. Ни децембарска зима није толико јака па и разгледање града долази у обзир.

Санкт Петербург
Санкт Петербург

- Прелијеп је. Много је културе овдје. Стигнем и сам да нешто видим када ухватим времена - рекао је Бећировић.

Сагласан је и тренер Александер Секулић.

- Квалитет живота је јако добар. Огроман је град, пружа много могућности. Зову га Венеција сјевера и с правом је тако - рекао је тренер Зенита.

Игокеа у Санкт Петербургу

Кошарка

Зенит и Игокеа укрштају копља: АТВ у Санкт Петербургу

У Санкт Петербургу је и најдубља метро станица. На 86 метара у земљи је станица Адмиралтејскаја из које се долази до чувеног музеја Ермитаж. И на минус пет степени, град врви од људи, а свака зграда прича своју причу.

Спорт је важан за Русе, кошарка је на трећем мјесту иза фудбала и хокеја. Зенит има запањујућу инфраструктуру којом господари Гаспром арена, стадион фудбалског клуба, а смјештен је Крестовском острву. Канали које прави ријека Нева, са које долази и хладан вјетар, раздваја град па отуд и повезница са Венецијом.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Sankt Peterburg

Zenit

Košarka

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јокић поново надмашио сам себе

Кошарка

Јокић поново надмашио сам себе

2 д

0
Јокић исписао историју и урадио нешто што нико није до сада у НБА

Кошарка

Јокић исписао историју и урадио нешто што нико није до сада у НБА

3 д

0
Денвер нанизао шесту побједу, Јокић се новим трипл-даблом приближио Оскару Робертсону

Кошарка

Денвер нанизао шесту побједу, Јокић се новим трипл-даблом приближио Оскару Робертсону

3 д

0
Милко Бјелица, кошаркаш из Србије

Кошарка

Ко је Милко Бјелица - кошаркаш чији ауто је пропао кроз лифт

3 д

0

Више из рубрике

Игокеа у Санкт Петербургу

Кошарка

Зенит и Игокеа укрштају копља: АТВ у Санкт Петербургу

6 ч

0
Денвер због Јокића пише на ћирилици

Кошарка

Денвер због Јокића пише на ћирилици

8 ч

0
Ненад Стефановић

Кошарка

Стефановић: Поносан сам на тим, заслужена побједа

1 д

0
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана

Кошарка

Обрадовићев асистент открио све детаље одласка Жоца из Партизана

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner