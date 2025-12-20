Logo
Јокић поново надмашио сам себе

Извор:

Агенције

20.12.2025

08:19

Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Никола Јокић, један од најбољих кошаркаша данашњице, сачувао је и ове недеље прво мћесто у трци за најкориснијег играча у НБА лиги.

Ове сезоне Никола Јокић игра најбољу кошарку у каријери и поново успева да надмаши самог себе, па тако заслужено предводи МВП трку.

Српски ас просечно биљежи трипл дабл са 29,6 поена, 12,3 скокова и 10,9 асистенција. Нико у НБА лиги нема боље бројке!

Осим што је најбољи у поенима, скоковима и асистенцијама, Јокић је испред свих и када је ријеч о украденим лоптама.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Без нових војних операција ако Запад уважи интересе Русије

На 25 утакмица од почетка сезоне троструки МВП има вец́ 13 трипл-даблова, а Денвер је трнутно други тим на Западу и заостају пет победа за Оклахомом.

Иза Јокића, друго место заузима Шај Глиџус-Александер који је прошле сезоне био МВП.

Кошаркаш Оклахоме биљежи 32,4 поена, 4,7 скокова и 6,4 асистенција.

Никола Јокић

Košarka

