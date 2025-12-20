Јокић поново надмашио сам себе

Извор:
Никола Јокић, један од најбољих кошаркаша данашњице, сачувао је и ове недеље прво мћесто у трци за најкориснијег играча у НБА лиги.
Ове сезоне Никола Јокић игра најбољу кошарку у каријери и поново успева да надмаши самог себе, па тако заслужено предводи МВП трку.
Српски ас просечно биљежи трипл дабл са 29,6 поена, 12,3 скокова и 10,9 асистенција. Нико у НБА лиги нема боље бројке!
Осим што је најбољи у поенима, скоковима и асистенцијама, Јокић је испред свих и када је ријеч о украденим лоптама.
На 25 утакмица од почетка сезоне троструки МВП има вец́ 13 трипл-даблова, а Денвер је трнутно други тим на Западу и заостају пет победа за Оклахомом.
Иза Јокића, друго место заузима Шај Глиџус-Александер који је прошле сезоне био МВП.
Кошаркаш Оклахоме биљежи 32,4 поена, 4,7 скокова и 6,4 асистенција.
