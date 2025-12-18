Logo
Ватрогасци затекли хорор: Свједоци о драми српског кошаркаша

АТВ

18.12.2025

21:19

Ватрогасци затекли хорор: Свједоци о драми српског кошаркаша
Фото: Танјуг

Четворо људи, међу којима и двоје дјеце, проживјело је праву драму у четвртак на Врачару, када је аутомобил у ком су се налазили изненада пропао у гаражни лифт, у Улици Сазанова, на Врачару.

Како наводе очевици за "Републику", страховало се да има повријеђених.

Срушио се авион у Сјеверној Каролини

Свијет

Шири се језив снимак: Срушио се авион, нема преживјелих

"Ватрогасци су затекли хорор сцену, четворо људи, међу којима је било двоје деце су били прикљештени у аудију. Морали су да их евакуишу преко крова! Дјеца су вриштала, слутили смо да је неко озбиљније повријеђен", наводи саговорник са лица мјеста.

Како је "Курир" јавио, аутомобил припада некадашњем кошаркашу Црвене звезде Милку Бјелици.

Возило је приликом изласка из теретног лифта, у предњем дијелу пригњечио лифт који је кренуо да пропада.

Нова година

Друштво

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

У аутомобилу марке "ауди" су се налазиле двије одрасле особе и двоје дјеце, који, срећом, нису повријеђени.

Спасиоце су сачекали ван аутомобила, у кабини лифта, а потом су евакуисани преко крова кабине лифта.

У интервенцији је учествовало 14 ватрогасаца-спасилаца са четири возила, који раде на извлачењу возила.

