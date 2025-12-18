Logo
Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

Извор:

Блиц

18.12.2025

20:38

Коментари:

0
Љуба Пантовић
Фото: Инстаграм

Љуба Пантовић (46) важи за једну од најзгоднијих бака у Србији иако већ увелико гази пету деценију.

Она је професионални тренер, а њене слике из Египта сада су све оставиле без текста.

hitna pomoc

Кошарка

Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

Наиме, Љуба је позирала на плажи у зеленом бикинију са качкетом на глави.

На тијелу јој се оцртавао сваки мишић, док су њене гигантске силиконске груди биле у првом плану.

Подсјетимо, и њена кћерка Александра Суботић, старлета и бивша ријалитија учесница, тотално је промијенила свој физички изглед након изласка из Задруге и линију довела до савршенства и такође има силиконске груди.

Она са својим партнером Предрагом Распоповићем Пецом, који је богати бизнисмен, живи у луксузној вили, коју су опремили по посљедњој моди.

Александра се једном приликом огласила поводом прозивки на рачун силикона, ње и њене мајке након што су се заједно снимале.

Радови на мосту у Чесми

Бања Лука

Када ће коначно мост у Чесми бити завршен?

"Мене искрено заболе уво шта Ви мислите. Поента свега је шала и забава! Људи су јако прости и површни – то што родиш са 56 не значи да си боља жена од нас нити боља мајка. Силикони су ствар избора и укуса – да се не лажемо многе би их имале али немају пара да ставе, поздрав", рекла је она.

Александра је опростила превару Пеци

Иначе, Александра Суботић се својевремено разишла од Предрага Пеце Распоповића након што ју је он преварио са њеном тадашњом најбољом другарицом, Мајом Маринковић.

Александра се тада снимала уплакана и тврдила како издају неће опростити ни својој пријатељици, али ни супругу. Ипак, Суботићева му је опростила превару па је наставила живот са њим, а често се на друштвеним мрежама хвали луксузом у ком ужива, преноси Блиц.

