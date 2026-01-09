Данас падавине уз пораст температуре

Извор:
АТВ
09.01.2026
07:59
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће преовладавати облачно са падавинама уз пораст температуре.
Постепено ће јачати и јужни вјетар. На југу ће падати киша, а у осталим предјелима падаће киша која се леди при тлу, сусњежица и снијег, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Вјетар ће наставити да јача у већини предјела осим на крајњем сјеверу. На југу и западу се очекују нешто јаче падавине, док ће најмање падавина бити на истоку.
Максимална температура ваздуха од минус два на крајњем сјеверу и у вишим предјелима до шест степени Целзијусових, понегдје на југу и западу и неколико степени топлије.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме са слабим снијегом.
Температура измјерена у 7.00 часова: Соколац минус 16, Хан Пијесак минус 12, Сребреница, Шипово, Дрвар, Зеница, Вишеград и Рудо минус 11, Бијељина минус 10, Приједор, Сарајево и Фоча минус девет, Добој, Сански Мост и Тузла Гацко и Нови Град минус осам, Бјелашница, Ливно и Мркоњић Град минус седам, Чемерно, Бањалука минус шест, Кнежево и Билећа минус четири, Рибник минус три, Мостар минус два и Требиње минус један степен Целзијусов.
