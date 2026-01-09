Logo
Данас падавине уз пораст температуре

АТВ

09.01.2026

07:59

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће преовладавати облачно са падавинама уз пораст температуре.

Постепено ће јачати и јужни вјетар. На југу ће падати киша, а у осталим предјелима падаће киша која се леди при тлу, сусњежица и снијег, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Упркос изазовима, Српска све јача

Вјетар ће наставити да јача у већини предјела осим на крајњем сјеверу. На југу и западу се очекују нешто јаче падавине, док ће најмање падавина бити на истоку.

Максимална температура ваздуха од минус два на крајњем сјеверу и у вишим предјелима до шест степени Целзијусових, понегдје на југу и западу и неколико степени топлије.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме са слабим снијегом.

Снијег

Друштво

Обустављен саобраћај преко Рогоја за теретна возила

Температура измјерена у 7.00 часова: Соколац минус 16, Хан Пијесак минус 12, Сребреница, Шипово, Дрвар, Зеница, Вишеград и Рудо минус 11, Бијељина минус 10, Приједор, Сарајево и Фоча минус девет, Добој, Сански Мост и Тузла Гацко и Нови Град минус осам, Бјелашница, Ливно и Мркоњић Град минус седам, Чемерно, Бањалука минус шест, Кнежево и Билећа минус четири, Рибник минус три, Мостар минус два и Требиње минус један степен Целзијусов.

Временска прогноза

РХМЗ

