Минић: Српска трајна гаранција заштите права Срба у БиХ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је стварање Српске у ковитлацу историјских неприлика био једини могући пут за српски народ, те да Република Српска остаје једина трајна гаранција заштите права српског народа у БиХ.
Минић је грађанима Српске честитао 9. јануар - Дан Републике Српске и Дан бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.
"На овај велики дан, неизмјерно смо поносни на све оне који су дали свој допринос да данас имамо своју Републику и да, у миру и слободи, обиљежавамо дан њеног оснивања", навео је Минић у честитки.
Он је пожелио да овај дан буде прилика да се сви присјете својих најближих - браће, сестара, синова, пријатеља и рођака који су у темеље Републике уградили оно најсветије - своје животе.
"Да није бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, не би било ни нас. Дугујемо им што су, у тим тешким временима, кад се чинило да се све уротило против нас, стали на страну свог народа и одбранили наше право да живимо на вјековним огњиштима", нагласио је Минић.
Он је додао да је у протеклом времену пређен тежак и турбулентан пут.
"Од рата, гдје смо се борили за опстанак, преко постизања дејтонског компромиса о изгледу данашње БиХ и Српске, па све до, готово свакодневних покушаја урушавања нашег уставно - правног положаја, којим свједочимо и данас", подсјетио је Минић.
Он је поручио да је задатак органа Српске да се Република одупре притисцима и гради овдашње друштво на путу мира, просперитета и суживота са осталим народима, како би била боља и успјешнија, на задовољство свих који у њој живе.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
