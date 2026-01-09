Обустављен саобраћај преко Рогоја за теретна возила

Извор:
На дионици магистралног пута Трново-Фоча преко превоја Рогој обустављен је саобраћај за теретна моторна возила, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.
У већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ на снази су зимски услови за вожњу, на коловозима има снијега и поледице, а возачима се скреће пажња на опасност од оборених стабала.
Из АМС-а посебно упозоравају возаче на додати опрез на свим дионицама у вишим планинским предјелима и преко превоја, гдје се за теретна возила са приколицом и шлепере препоручује употреба ланаца.
Повећана је опасност и од одрона на дионицама у усјецима, па је неопходна максимално опрезна вожња прилагођена стању и условима на путу, уз обавезну употребу зимске опреме.
Поводом прославе Дана Републике Српске, у Бањалуци се данас од 7.00 до 18.00 часова забрањује саобраћај за моторна возила преко 3,5 тоне укупне масе, осим теретних возила јавних и комуналних служби, изузев улица Раде Радића, Булевар војводе Степе Степановића, Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар српске војске, Књаза Милоша, Бранка Поповића /источни транзит/, Мањачких устаника, Омладинска и Крајишких бригада са улицом Ранка Шипке /западни транзит/.
Током цијелог дана забрањен је превоз експлозивних метерија и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске осим за превоз пиротехничких средстава за извођење највљених ватромета.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, а на мосту на граничном прелазу Рача саобраћај се одвија једном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.
Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа се наизмјенично једном коловозном траком од 07.00 до 17.00 часова.
Због санације клизишта уз магистрални пут, на дионици Добро Поље-Миљевина, измијењен је саобраћај уз постављену саобраћајну сигнализацију.
Измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта у општини Пале и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
У ФБиХ на магистралном путу Босанско Грахово-Стрмица, саобраћају само путничка возила, док је на путу Босанско Грахово-Дрвар на снази забрана саобраћаја за теретна моторна возила.
На дионици Копривница-Купрес за теретна возила са приколицом и шлепере препоручује се употреба ланаца.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.
Због честих изљевања воде на коловоз на магистралном путу Столац-Тасовчићи, постављена је додатна саобраћајна сигнализација упозорења и ограничења.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
