Обустављен саобраћај преко Рогоја за теретна возила

Извор:

АТВ

09.01.2026

07:43

Обустављен саобраћај преко Рогоја за теретна возила
Фото: Уступљена фотографија

На дионици магистралног пута Трново-Фоча преко превоја Рогој обустављен је саобраћај за теретна моторна возила, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.

У већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ на снази су зимски услови за вожњу, на коловозима има снијега и поледице, а возачима се скреће пажња на опасност од оборених стабала.

Систем орешник

Свијет

Руске снаге одговориле на напад на Путинову резиденцију: Употријебиле "орешник"

Из АМС-а посебно упозоравају возаче на додати опрез на свим дионицама у вишим планинским предјелима и преко превоја, гдје се за теретна возила са приколицом и шлепере препоручује употреба ланаца.

Повећана је опасност и од одрона на дионицама у усјецима, па је неопходна максимално опрезна вожња прилагођена стању и условима на путу, уз обавезну употребу зимске опреме.

Поводом прославе Дана Републике Српске, у Бањалуци се данас од 7.00 до 18.00 часова забрањује саобраћај за моторна возила преко 3,5 тоне укупне масе, осим теретних возила јавних и комуналних служби, изузев улица Раде Радића, Булевар војводе Степе Степановића, Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар српске војске, Књаза Милоша, Бранка Поповића /источни транзит/, Мањачких устаника, Омладинска и Крајишких бригада са улицом Ранка Шипке /западни транзит/.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Српска трајна гаранција заштите права Срба у БиХ

Током цијелог дана забрањен је превоз експлозивних метерија и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске осим за превоз пиротехничких средстава за извођење највљених ватромета.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, а на мосту на граничном прелазу Рача саобраћај се одвија једном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.

Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа се наизмјенично једном коловозном траком од 07.00 до 17.00 часова.

Због санације клизишта уз магистрални пут, на дионици Добро Поље-Миљевина, измијењен је саобраћај уз постављену саобраћајну сигнализацију.

илу-саобраћај-27122025

Бања Лука

Измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица

Измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.

Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта у општини Пале и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.

У ФБиХ на магистралном путу Босанско Грахово-Стрмица, саобраћају само путничка возила, док је на путу Босанско Грахово-Дрвар на снази забрана саобраћаја за теретна моторна возила.

avion

Свијет

Скоро 100 летова отказано због зимске олује

На дионици Копривница-Купрес за теретна возила са приколицом и шлепере препоручује се употреба ланаца.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.

Због честих изљевања воде на коловоз на магистралном путу Столац-Тасовчићи, постављена је додатна саобраћајна сигнализација упозорења и ограничења.

На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.

Снијег

Свијет

Сњежна олуја упалила црвени метеоаларм широм земље

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

stanje na putevima

