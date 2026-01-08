Снијег поломио дрвеће - ватрогасци рашчишћавају путеве

Извор:
СРНА
08.01.2026
17:41

Снијег који је претходна три дана падао на подручју сребреничке општине поломио је дрвеће и ватрогасци већ трећи дан раде на уклањању поломљених и изваљених стабала са путева и паркиралишта.
Ватрогасци су у претходна два дана уклонили оборено дрво са регионалног пута Братунац-Сребреница и више стабала са пута Сребреница-Скелани и Зелени Јадар-Подравање-Милићи.
Још десетак центиметара пало је јуче на већ постојећи мокри снијег, који се под утицајем хладноће заледио, оптеретио гране и довео до ломљења дрвећа и грана или изваљивања цијелих стабала из земље.
Једно стабло пало је на приступни пут до паркиралишта пословно-стамбене зграде у којој је дирекција локалног Шумског газдинства "Дрина", али није оштетило возила.
Ватрогасци су данас уклонили то као и више стабала на путу Сребренице-Скелани и неким локалним путевима преко којих је пало дрвеће и онемогућило одвијање саобраћаја.
Из Територијалне ватрогасне јединице речено је Срни да, осим уклањања оборених стабала са путева, нису имали других интервенција.
Према сазнањима са терена, снијег је причинио велику штету на воћњацима у сребреничкој општини, али званичних података још нема.
