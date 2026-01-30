Logo
Прекид енергетске сарадње са Москвом негативно утицало на њемачку економију

СРНА

30.01.2026

08:40

Фото: Pixabay

Одустајање Берлина од енергетске сарадње са Русијом изазвало је најнегативнији ефекат на њемачку економију, изјавио је за РИА Новости замјеник руског министра спољних послова Дмитриј Љубински.

Он је рекао да економски раст Њемачке до краја прошле године није био већи од 0,1 или 0,2 одсто.

Љубински је истакао да Њемачка дискредитује себе замрзавањем руских суверених средстава и национализовањем руских предузећа.

Према његовим ријечима, такви поступци угрозили су ранију репутацију Њемачке као "искреног посредника".

"Руска суверена имовина у вриједности од око 3,42 милијарде евра замрзнута је у Њемачкој, а немачке власти су недавно активно промовисале идеју да се она користи за бескаматни `репарациони кредит` Кијеву, али `без мијешања у имовинска права`", навео је Љубински.

Он је навео да се у Њемачкој нарушавају интереси великих руских компанија, уз напомену да је компанија "Гаспром Германија" национализована, те да су власти Њемачке увеле спољно управљање средствима "Росњефта" у Њемачкој.

Њемачка

Русија

енергетска сарадња

Дмитриј Љубински

Коментари (0)
