Извор:
СРНА
30.01.2026
08:40
Коментари:0
Одустајање Берлина од енергетске сарадње са Русијом изазвало је најнегативнији ефекат на њемачку економију, изјавио је за РИА Новости замјеник руског министра спољних послова Дмитриј Љубински.
Он је рекао да економски раст Њемачке до краја прошле године није био већи од 0,1 или 0,2 одсто.
Љубински је истакао да Њемачка дискредитује себе замрзавањем руских суверених средстава и национализовањем руских предузећа.
Према његовим ријечима, такви поступци угрозили су ранију репутацију Њемачке као "искреног посредника".
"Руска суверена имовина у вриједности од око 3,42 милијарде евра замрзнута је у Њемачкој, а немачке власти су недавно активно промовисале идеју да се она користи за бескаматни `репарациони кредит` Кијеву, али `без мијешања у имовинска права`", навео је Љубински.
Он је навео да се у Њемачкој нарушавају интереси великих руских компанија, уз напомену да је компанија "Гаспром Германија" национализована, те да су власти Њемачке увеле спољно управљање средствима "Росњефта" у Њемачкој.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму