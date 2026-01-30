Хорор! Цијела породица пронађена мртва у кући

Извор:
Телеграф
30.01.2026
07:49
Коментари:0
Мушкарац, жена, двојица тинејџера и три љубимца пронађени су мртви у кући у Перту у Аустралији, а полиција сумња да се ради о убиству и самоубиству.
Полицајци су у петак око осам ујутру одговорили на позив о озбиљном инциденту у кући у западном предграђу Перта.
По доласку, сва четири члана породице - мушкарац (50), жена (49) и два дјечака (14 и 16) - пронађени су мртви у различитим дијеловима куће, заједно са поруком.
Дјечаци су имали здравствене потешкоће, али полиција није дала даље објашњење.
Три љубимца - два пса и мачка - такође су пронађени мртв
Полицију је у кућу позвао неко ко је познавао породицу и ко је имао заказан састанак са њима.
Још увијек није познато када је дошло до трагедије.
Полиција је такође потврдила да породица није раније имала пријављених случајева породичног насиља и да није коришц́ено оружје.
Инспекторка Џесика Секуро није жељела да улази у садржај писма пронађеног на имању, али је рекла да ц́е то бити дио полицијске истраге.
"Не могу да улазим у детаље нити у садржај поруке, нити у то ко ју је написао", рекла је она.
Инспекторка Секуро је рекла да су полицајци који су били на лицу мјеста били у шоку.
"Није често да се наши полицајци сусретну са овако трагичним догађајем са оволиким бројем погинулих", рекла је она.
Подручје је обезбеђено и нема опасности по јавност.
