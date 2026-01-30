Logo
Хорор! Цијела породица пронађена мртва у кући

Извор:

Телеграф

30.01.2026

07:49

Коментари:

0
Хорор! Цијела породица пронађена мртва у кући
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Мушкарац, жена, двојица тинејџера и три љубимца пронађени су мртви у кући у Перту у Аустралији, а полиција сумња да се ради о убиству и самоубиству.

Полицајци су у петак око осам ујутру одговорили на позив о озбиљном инциденту у кући у западном предграђу Перта.

По доласку, сва четири члана породице - мушкарац (50), жена (49) и два дјечака (14 и 16) - пронађени су мртви у различитим дијеловима куће, заједно са поруком.

Дјечаци су имали здравствене потешкоће, али полиција није дала даље објашњење.

Три љубимца - два пса и мачка - такође су пронађени мртв

Полиција Србија

Хроника

Хорор на ауто-путу: Дијелови аутомобила расути на све стране

Полицију је у кућу позвао неко ко је познавао породицу и ко је имао заказан састанак са њима.

Још увијек није познато када је дошло до трагедије.

Полиција је такође потврдила да породица није раније имала пријављених случајева породичног насиља и да није коришц́ено оружје.

Инспекторка Џесика Секуро није жељела да улази у садржај писма пронађеног на имању, али је рекла да ц́е то бити дио полицијске истраге.

"Не могу да улазим у детаље нити у садржај поруке, нити у то ко ју је написао", рекла је она.

Инспекторка Секуро је рекла да су полицајци који су били на лицу мјеста били у шоку.

"Није често да се наши полицајци сусретну са овако трагичним догађајем са оволиким бројем погинулих", рекла је она.

Подручје је обезбеђено и нема опасности по јавност.

(телеграф)

Аустрија

кућа

породица

Коментари (0)
