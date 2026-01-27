Logo
Хорор на ауто-путу: Дијелови аутомобила расути на све стране

27.01.2026

Хорор на ауто-путу: Дијелови аутомобила расути на све стране
Фото: Танјуг

Велики хорор на ауто-путу код Суботице. Наиме, два возила су направила језиву саобраћајну несрећу, а дијелови аутомобила су на све стране. Хитна помоћ је на терену.

Након интервенције ватрогасаца на лицу мјеста, хитна помоћ је превезла повријеђене у суботичку болницу гдје им се санирају повреде. Према информацијама из болнице, најмање три лица која су повријеђена, у тешком су стању. Дионица ауто-пута код Бачке Тополе је блокирана за саобраћај, па се возила код петље Фекетић преусмјеравају на регионални пут.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Куба ће ускоро пропасти

Према првим незваничним информацијама које се шире друштвеним мрежама, чланови једне од вајбер група су пријавили да се једно возило креће ауто-путем у контра смјеру. Сумња да је управо тај возач изазвао ланчани судар. За сада је познато да је у несрећи учествовало једно возило са аустријским регистарским ознакама, а преостала су била са српским таблицама.

Саобраћајна несрећа

Subotica

