Хорор на ауто-путу: Дијелови аутомобила расути на све стране

Извор:
Телеграф
27.01.2026
22:28
Коментари:0
Велики хорор на ауто-путу код Суботице. Наиме, два возила су направила језиву саобраћајну несрећу, а дијелови аутомобила су на све стране. Хитна помоћ је на терену.
Након интервенције ватрогасаца на лицу мјеста, хитна помоћ је превезла повријеђене у суботичку болницу гдје им се санирају повреде. Према информацијама из болнице, најмање три лица која су повријеђена, у тешком су стању. Дионица ауто-пута код Бачке Тополе је блокирана за саобраћај, па се возила код петље Фекетић преусмјеравају на регионални пут.
Према првим незваничним информацијама које се шире друштвеним мрежама, чланови једне од вајбер група су пријавили да се једно возило креће ауто-путем у контра смјеру. Сумња да је управо тај возач изазвао ланчани судар. За сада је познато да је у несрећи учествовало једно возило са аустријским регистарским ознакама, а преостала су била са српским таблицама.
