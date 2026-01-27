Logo
Детаљи незгоде у Сарајеву: Дјевојчица (10) задобила тешке повреде

Кликс

27.01.2026

22:16

Фото: АТВ

У саобраћајној несрећи која се вечерас догодила код зграде Електропривреде БиХ у Сарајеву тешке тјелесне повреде је задобила 10-годишња дјевојчица.

На сву срећу није животно угрожена. Још увијек није познато под којим околностима је дошло до несреће односно да ли је возач прошао кроз црвено и гдје се дјевојчица кретала.

Володимир Зеленски

Свијет

Зеленски спреман да се састане са Путином

То ће бити познато након увиђаја који већ раде полицијски службеници Одјељења за саобраћајне истраге.

Возач аутомобила је остао на мјесту несреће, а несрећи су свједочили и пролазници који ће помоћи да се разјасни цијела ситуација.

Евро кованице

Економија

ЕУ даје 171 милион евра: Ево за шта ми добијамо паре

Због саобраћајне несреће саобраћај је обустављен у правцу центра града.

Сарајево

Саобраћајна несрећа

