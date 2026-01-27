Детаљи незгоде у Сарајеву: Дјевојчица (10) задобила тешке повреде

Извор:
Кликс
27.01.2026
22:16
Коментари:0
У саобраћајној несрећи која се вечерас догодила код зграде Електропривреде БиХ у Сарајеву тешке тјелесне повреде је задобила 10-годишња дјевојчица.
На сву срећу није животно угрожена. Још увијек није познато под којим околностима је дошло до несреће односно да ли је возач прошао кроз црвено и гдје се дјевојчица кретала.
То ће бити познато након увиђаја који већ раде полицијски службеници Одјељења за саобраћајне истраге.
Возач аутомобила је остао на мјесту несреће, а несрећи су свједочили и пролазници који ће помоћи да се разјасни цијела ситуација.
Због саобраћајне несреће саобраћај је обустављен у правцу центра града.
