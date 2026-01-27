Logo
Цвијановић: Ред је да СДС учествује на изборима кад су у договору са Шмитом

27.01.2026

21:49

Цвијановић: Ред је да СДС учествује на изборима кад су у договору са Шмитом
Интересантно је то тумачење опозиције да је на сцени крађа гласова тамо гдје изгубе, а демократија и воља народа само тамо гдје побиједе, истакла је потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић.

"Па и ред је да учествују кад су у СДС-у први потрчали и, у договору са Кристијаном Шмитом, дали кандидата за ове ванредне изборе, како би се отела народна воља изражена на претходним регуларним изборима", истиче Цвијановићева.

Како Цвијановића истиче, такође, ред је и да СДС учествује кад им се унапријед јави да ће бити пролонгирани неки рокови за попуну нпр. бирачких одбора, и прије него што то формално одлучи Централна изборна комисија.

"Иначе, двојици чланова ЦИK-а је мандат продужио Kристијан Шмит, (каква случајност!) иако су требали отићи у пензију са навршених 65 година старости", истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс, реагујући на изјаву потпредсједника СДС-а Желимира Нешковића, који је истакао да инструкција Централне изборне комисије, којом је омогућено СДС и другим парламентарним странкама које имају кандидате за предсједника Републике Српске да имају по једног члана на сваком од 136 бирачких мјеста на којима се понављају избори за СДС представља минимум услова за учешће на овим изборима.

