Мљекари пристали на компромис: Ако не буде испуњено - враћамо се

Мљекари су се окупили како би ставили тачку на једну фазу борбе. Након седмица тензија, протеста и преговора, мирни скуп био је прилика да се још једном понове захтјеви. Мали произвођачи су незадовољни. Упозоравају да не могу опстати.
"Нисам задовољан како се ово завршило ми ћемо се трудити у будућности да се све ово промијени да то млијеко крене и да се ти подстицаји повећају јер ово је дно дна, јер мали произвођачи су на дну и мислим да ако у скоријој будућности се не ријеши нешто на боље да ће бити распад система тотални", рекао је Радован Ћирић, представник мањег произвођача млијека, Градишка.
Након расправе, током скупштине у највећем Бањалучком парку, слиједило је гласање, понуда је прихваћена, али свјесни да је ријеч о компромису који не доноси потпуно рјешење. Договор подразумијева 30 фенинга премије по литру млијека и 500 марака по грлу.
"Декларисаћемо производе који нису чисто од млијека који садрже палмино уље и палмину маст. То су неке од мјера и неке од мјера ће бити прерасподјела средстава, мљекари ће добити једнако колико и прије само за мању количину производа, неће бити лака година", рекао је Милорад Арсенић, предсједник Удружења мљекара Републике Српске.
Мали произвођачи упозоравају да договор не гарантује опстанак на селу. Неколико десетина метара даље, из кабинета министра још један позив на наставак дијалога и тражења заједничког рјешења за проблем који чак превазилази локалне оквире и има шири глобални карактер.
"У погледу захтјеву мљекара и они су свјесни да рјешење њихових проблема не постоји краткорочно оно се мора планирати и то је оно сто све вријеме говоримо да влада Републике Српске у свим ресорима планира дугорочне политике које су одрживе и свакако сада смо нешто ријешили нећемо, овдје стати и не идемо даље", рекла је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Трактори ипак неће пред Владу, као да су мљекари разумјели премијера Српске.
"Нећете доћи тракторима, мајстори нећете доћи у Републике Српске на овакав начин у оваквом моменту нећете доћи сигурно, а да ћемо разговарати, разговараћемо", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Мљекари су на понуђене услове пристали, али уз јасно упозорење да је договор прихваћен само ако све буде реализовано редовно и без кашњења. У супротном, поручују, спремни су поново изаћи на улице у борбу за опстанак домаће производње.
