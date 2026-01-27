Цвијановић: Изузетно важна посјета Додика Израелу, традиционално добри односи са Српском

27.01.2026
15:15
Коментари:1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да Република Српска са Израелом има традиционалне пријатељске односе, те да је изузетно важна вишедневна посјета овој држави делегације из Српске у којој је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Цвијановићева је указала да је Додик најважнији појединац који је дао печат таквим односима Републике Српске и Израела.
"Ова посјета заиста је богата, не само по програму и броју активности, него по важности и рангу. Указано је повјерење руководству Републике Српске, указано је повјерење првенствену предсједнику Додику који ће добити значајно признање", рекла је Цвијановићева у Лакташима.
Она је додала да је то на одређен начин круна признања Додику за упорност у одбрани државе Израел, њене државности.
"Он је човјек који је указивао све вријеме у свом политичком раду и свакодневном животу колико је важно да се те везе и односи његују. Али исто тако, колико је важно да сваки народ може да се заокружи као цјелина, да буде тај који управља својим процесима. Ми смо повукли много паралела између Израела и Републике Српске сигурно смо трајно везани са њима", рекла је Цвијановићева.
Она је, одговарајући на питања новинара, додала да срдачан дочек Додику у Израелу говори о томе да се препознаје његова улога у изградњи односа између власти и државе Израел и Републике Српске, те јеврејског и српског народа.
"Нисам изненађена зато што сам све ове године, радећи уз предсједника Додика, могла да видим какав је то однос и рекла бих да је ово, можда, и награда за све оно што се заједно радило", навела је Цвијановићева.
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик бораве у вишедневној званичној посјети Израелу, гдје ће имати низ значајних састанака са тамошњим званичницима.
У делегацији Републике Српске је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
У четвртак, 29. јануара би предсједник Кнесета Амир Охана свечано требало да Додику уручи Јаботински награду за мир, веома значајно признање за његовање добрих односа са Израелом.
