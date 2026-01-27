Logo
Минић разговарао са представницима мљекара: Задовољни постигнутим договором

27.01.2026

16:19

Минић разговарао са представницима мљекара
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас са представницима мљекара, предсједником Удружења мљекара Републике Српске Милорадом Арсенићем и предсједником Скупштине овог удружења Антом Шиповцем, а након што су упутили званичан захтјев за састанак.

Минић је изразио задовољство постигнутим договором између мљекара и ресорног министарства који се односи на износ премије за литру млијека 30 фенинга, а по музном грлу до 500 КМ. Средства ће бити обезбијеђена реалокацијом у оквиру буџета намијењеног за мљекаре.

Анђелка Кузмић

Друштво

Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

Минић је захвалио представницима мљекара на разумијевању и истакао важним чињеницу да су изазови превазиђени дијалогом. Додао је да ће Влада и ресорно министарство континуирано пратити ситуацију и да ће бити учињени додатни кораци да би мљекари имали што боље услове за производњу и пласман млијека на домаће тржиште.

Представници Удружења мљекара Републике Српске захвалили су се Минићу на пријему, те додали да је најбитније за произвођаче да се задржи редовност исплате подстицаја.

Састанку је присуствовала министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић.

Саво Минић

