СДС одустао од бојкота избора: Одлуком ЦИК-а остварен минимум услова за учешће

27.01.2026
Инструкција Централне изборне комисије, којом је омогућено СДС и другим парламентарним странкама које имају кандидате за предсједника Републике Српске да имају по једног члана на сваком од 136 бирачких мјеста на којима се понављају избори за СДС, представља минимум услова за учешће на овим изборима, поручио је Желимир Нешковић, потпредсједник СДС.
"Дакле, крали су нас на претходним изборима, а умало да одлукама ЦИК-а та крађа буде легализована практично стварањем много тежих услова. Они су на предстојећим изборима 8. фебруара и даље тежи у односу на оне услове које смо имали 23. новембра јер сада не можемо да акредитујемо посматраче. Поред великог броја примједби и жалби упућених од стране СДС и приједлога који су за циљ имали да се спријечи поновна изборана крађа десило неколико одлука ЦИК-а које су додатно отежавале тај посао. Зато смо и говорили о могућој одлуци СДС да бојкотује предстојеће поновљене изборе 8. фебруара", наводи он.
Подсјећа да је ЦИК одбио захтјеве СДС за акредитовањем нових посматрача у име СДС и свих политичких субјеката који учествују на изборима, као и захтјевом за техничким измјенама, односно активирањем изборног закона када су питање техничке измјене, а то је кориштење скенера, биометријске контроле идентификације бирача, као и коришћење спреја на прстима.
Наводи да ЦИК није прихватио ни захтјев СДС који се односи на поновно коришћење права да се именом и презименом прозива гласач на бирачком мјесту како би се онемогућила крађа идентитета, која је представљала најчешћи облик крађе на претходним изборима.
"Али оно што је минимум минимума и што ће практично омогућити да СДС учествује на предстојећим изборима јесте прецизнија одлука, односно инструкција коју је дала ЦИК, а односи се на то да ће СДС и све друге странке који имају кандидате за предсједника, а које су истовремено парламентарне у Народној скупштини Српске, имати најмање по једног члана на сваком од ових 136 бирачких мјеста", казао је Нешковић.
