Вукановић оплео по Народном фронту: Немојте да исучем мач

Можда се не зна ко ће бити кандидат на општим изборима 2026. године, али је све извјесније да ће Лидер листе за правду и ред Небојша Вукановић без обзира на резултат сјести поново у опозициону клупу у октобру.
Подршка кандидатури Небојше Вукановића за члана Предсједништва БиХ у октобру све је неизвјеснија. Осим што су његову одлуку да се кандидује подржали тек појединци из СДС-а, Вукановић је остао ускраћен подршке природног савезника Јелене Тривић и чланова Народног фронта због чега је изнио тешке оптужбе на рачун њих.
Вукановић је коментарисао приједлог посланика Народног фронта у НСРС Жељка Дубравца који је поручио да лидер Листе за правду и ред треба да буде предсједник Народне скупштине.
”Стрпљиво сам чекао реакцију других и најзанимљивија ми је реакција Народног фронта гдје Јелена Тривић мисли да је мудра па истури свог посланика, бившег функционера ДНС господина Дубравца”, рекао је Вукановић и подијелио изјаву Дубравца:
Република Српска
”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској
”Ово сад није став Народног фронта, ово је мој лични став. Видимо као кандидата за предсједника Републике Српске господина Бланушу, ја видим и људи са којима сам комуницирао. За члана Предсједништва БиХ је то Покрет Сигурна Српска, господин Драшко Станивуковић је млад човјек пун енергије. Видим за предсједника НСРС господина Вукановића који је реторичан човјек који је научио свако слово тог пословника, који воли медије и медији воле њега. Који има перцепцију разумијевања политике и који би могао показати како се води НСРС. И видим као предсједника Владе госпођу Јелену Тривић”, рекао је Дубравац на шта је Вукановић поручио да Тривићка преузима најважнију функцију по Уставу.
”Предсједник НСРС лупа чекићем и води Скупштину. Од ове четири то је најнебитнија функција. Господина Дубравца сам упозорио, врло је дрско и безобразно да он који је јуче дошао од Ненада Нешића буде селектор. Као Игор Радојичић који је дошао из СНСД-а. Он и остало немају ни подршку народа, нити моралну или било коју другу тежину да нама држи слово. Рекао сам му да његова лидерка, Јелена Тривић, ћути три мјесеца и сад видимо да подржава господина Станивуковића. Није ни чудо што је Станивуковић недавно говорио похвално о њој. И на конкретно питање, госпођа Тривић каже да се одмах договоре четири функције и видимо да би она узела да буде предсједник Владе што је по Уставу најважнија функција”, рекао је Вукановић.
Република Српска
Кресојевић поручио Вукановићу: Подржимо Станивуковића за кандидата за предсједника Српске
Он је подсјетио и да је молио Давора Драгичевића, оца покојног Давида, да не минира Драшка Станивуковића и Јелену Тривић који су обећали да неће ући у Народну скупштину 2018. године.
”Манифест Народног фронта је био да су они супротност Драшка Станивуковића и његовог рекетирања. Како су то сад Драшко и Дрина ’Трећина’ постали прихватљиви. Како је то сад како рече Дубравац послије сједнице Главног одбора изнио став, то ми је рекао прво у Скупштини. Ја сам му рекао човјече, немој да ти је пало негдје напамет да то кажеш у јавности, немојте да "исукам" мач, немојте ме провоцирати. Желим да будем рационалан и морате ме поштовати”, рекао је Вукановић.
Он истиче да је Листа за правду и ред требало да има мјесто шефа једног одбора у НСРС, али да га је за безбједносни одбор или мјесто у ревизији изминирао Вукота Говедарица, тадашњи шеф Клуба посланика СДС-а у НСРС.
”Толико сам пута био коректан према Јелени Тривић и видите како ми она враћа. Да се форсирао Станивуковић да он буде кандидат за члана Предсједништва БиХ против мене, а да је замијеним Стевандића и лупам чекићем”, истакао је Вукановић.
Република Српска
Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а
Он се осврнуо и на коментар Јелене Тривић која му је прије неколико година поручила да не може да буде кандидат за министра унутрашњих послова јер нема искуства и да треба да води неку агенцију за борбу против корупције.
”Шта да ја кажем, не госпођо, нећете бити премијер. Ти ћеш да водиш агенцију за борбу против корупције. То би био хаос. Нећу намјерно, знам да би госпођа Тривић да ја њу нападнем, па да има алиби да ме не подржи. То ће госпођа Тривић морати добро да објасни својим присталицама како је господин Станивуковић преко ноћи постао прихватљив и млад човјек пун енергије који треба да буде кандидат за инокосну функцију, како га је представио њен посланик Жељко Дубравац”, поручује Вукановић.
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић недвосмислено је подржао одлуку СДС-а да на предстојећим изборима кандидат за предсједника Републике Српске буде Бранко Блануша. Истовремено је истакао и своју кандидатуру за српског члана Предсједништва БиХ, али му подршка није узвраћена истом мјером.
У посљедњим иступима Вукановић је управо прозивао предсједницу Народног фронта Јелену Тривић због ћутања на његову кандидатуру, али широку подршку није добио ни од СДС-а.
Република Српска
Вукановић: Чудно ми је што Тривић ћути, повлачење Блануше био би пораз
Приједлог да кандидат за предсједника Републике Српске буде Бранко Блануша дошао је између осталог од тврде струје СДС-а коју представља бијељински градоначелник Љубиша Петровић. Од те тврде струје подршка је стигла и за кандидатуру Небојше Вукановића. Међутим, нису сви у СДС-у сагласни када је у питању подршка Вукановићу и дало би се закључити да ће већи интерес преговарати са лидером Покрета Сигурна Српска Драшком Станивуковићем, него са Вукановићем.
Република Српска
Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу
Недавно је бивши предсједник СДС-а Мирко Шаровић у свом јавном гостовању поручио да је неспорна кандидатура Бранка Блануше, али да за другу инокосну функцију треба да се договоре Драшко Станивуковић и Небојша Вукановић. На то све, примјетно је и питање предсједнику СДС-а Бранку Блануши на гостовању на медију блиском опозиционим странкама о проблемима у бијељинском СДС-у чији је шеф управо Љубиша Петровић. Поред проблема са бијељинским СДС-ом, отворено је постављено питање и о проблемима у бањалучком СДС-у у којем предсједник Жељко Раљић неумољиво води борбу против бањалучког градоначелника Драшка Станивуковића. Подвучено, сви СДС-овци који заговарају отворену подршку Бранку Блануши за кандидата предсједника Српске и кандидатуру Небојше Вукановића су готово преко ноћи постали проблематични дио СДС-а.
Бања Лука
Смјене у бањалучком СДС-у, доводе се подобни људи Драшку Станивуковићу?
