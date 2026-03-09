На столу Резолуција о забрани величања усташтва

Аутор:Бранка Дакић
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, на чијем дневном реду је Резолуција којом се осуђује и забрањује величање усташтва, заказана је за 17. март.
Три су текста резолуције, онај који је предложио СНСД, СДС-ов и онај који je предложио Кабинет предсједника Народне скупштине. Покушава се наћи компромис како би се усагласили ставови око једног заједничког текста.
Три различита приједлога Резолуције о осуди и забрани величана и промовисања идеологије НДХ и других усташких, нацистичких и фашистичких симбола.
Најобимнији је текст који је доставио Клуб посланика СНСД-а, у којем, позивајући се на Повељу Уједињених нација и друге акте подсјећају, између осталог, да је геноцид над Србима у НДХ извршен уз одобравање државе, али и великог броја Хрвата и Муслимана. Циљ је био истријебити око два милиона Срба, а поред логора смрти Јасеновац и Доња Градина, НДХ имала је и логор за дјецу. Зато из СНСД-а траже од Народне скупштине да усвоји Резолуцију којом ће се забранити, али и санкционисати величање усташтва.
„Када се одредимо према историјским догађајима, када кажемо шта је то идеологија НДХ-а, шта је то неприхватљиво, ми онда у неколико правних чланова Резолуције, крећемо у један процес правног санкционисања кориштења, употребе и промовисања симбола и споменика и свега везано за идеологију НДХ“, рекла је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
У СДС-у подсјећају да су они први предложили Резолуцију. Док им у СНСД-у замјерају то што су се у документу бавили искључиво осудом и величања усташке идеологије и појединцима, попут начелника Широког Бријега и пјевача Марка Перковића Томпсона, СДС-овци одговарају да немају ништа против тога да се усагласи јединствен текст Резолуције.
„Требало би мало да се опаметимо и да се око националних ствари не можемо дијелити. Не можемо предлагати са три стране једно те исто“, навео је посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Перо Ђурић.
Циљ и јесте да се усагласи један текст, одговара предсједник Парламента. Сматра да је намјера СДС-а била добра, али да је текст који су доставили штур и непотпун.
„Угледни правници међународног права то вежу са надлежним резолуцијама које су на свјетском нивоу осудиле усташтво, забраниле такве исте пјеваче. Ми се за то вежемо, на нешто што је изнад Хрватске, а не на нешто што ће се завршити на Сави. Нама не треба Резолуција која завршава на Сави, нама треба Резолуција која завршава на Рајни“, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Сутра би требало да буде одржан састанак на којем ће се покушати усагласити ставови око заједничког текста. Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске заказана је за 17. март.
