Потврђена ослобађајућа пресуда Милану Миличевићу!

Аутор:

Огњен Матавуљ

09.03.2026

11:50

Потврђена ослобађајућа пресуда Милану Миличевићу!

Врховни суд Републике Српске потврдио је ослобађајућу пресуду градоначелнику Теслића и бившем предсједнику СДС-а Милану Миличевићу за трговину утицајем, потврђено је за АТВ у Врховном суду Републике Српске.

Заједно с Миличевићем оптужбе је ослобођен и Никола Стокић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење Града Теслића.

Пресуда је донесена након што је Врховни суд одбио жалбу тужилаштва и потврдио првостепену пресуду коју је 20. фебруара 2025. године изрекао Окружни суд у Бањалуци.

Milicevic

Република Српска

Милану Миличевићу укинуте мјере забране

Миличевића и Стокића оптужница је теретила за трговину утицајем, односно злоупотребу службеног положаја у поступку добијања употребне дозволе за зграду инвеститора Алена Сеферовића у Теслићу.

На терет им се стављало да су дјела починили као службене особе од 2018. до 2024. године у оквиру поступака привођења земљишта трајној намјени и издавању употребне дозволе за изграђени стамбено пословни објекат власника и инвеститора Алена Сеферовића.

У оптужници се наводило да је Стокић на једном састанку рекао Сеферовићу да не зна како ће укњижити објекат и да је потребно да се обрати Миличевићу. Када је отишао код њега, Миличевић је за себе захтијевао корист од једног пословног простора од 80 квадрата у тој згради, како би посредовао да се поступак заврши. Сеферовић му је рекао да може пристати на стан од 40 квадрата.

Према оптужници, Миличевић му је прстима показао као да броји новац, да би му потом на папирићу написао 100.000, те рекао да је пословни простор од 80 квадрата под број један. Стан је под број два, а новац под број три, те да ће му јавити који број долази у обзир након што се консултује са супругом. Након тога исто вече је на његов мобилни телефон послао поруку садржаја ”3”, али Сеферовић на те услове није пристао. У том погледу током суђења није понуђен ниједан доказ, сем изјаве Сеферевоића.

Стокић су на терет ставља да за шест година није завршио поступак привођења земљишта трајној намјени и није завршио поступак уклањања привременог нелегалног објекта у власништву М. А. који је Одјељење за просторно уређење Општине Теслић било дужно уклонити ради омогућавања ”Електро-Добој” а.д. Добој постављање трафо станице на мјесту које је предвиђено Регулационим планом. Та трафо-станица је била неопходна за прикључивање Сеферовићевог објекта на електричну мрежу, што је било услов за издавање употребне дозволе за зграду.

Сеферовић је све пријавио СИПИ, те је у сарадњи с Републичким тужилаштвом организовао састанак на којем је Миличевићу у означеним новчаницама требао предати 40.000 КМ. Међутим, Миличевић је одбио да узме новац... Састанак је тајно снимљен, али је видео који је презентован у судници био веома лошег квалитета и на њему се није видјело ничије лице.

Тужилаштво је на суђењу тврдило да је Миличевић наводно знао да је под истрагом и да је због тога био опрезан. То су доказивали прислушкиваним разговорима његовог телефона. У једном од разговора Миличевић је Стокићу рекао да је добио информацију да му Сефереовић ”прави смицалицу” и да покушава нешто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (26)
